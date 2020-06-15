Голод політичного різноманіття

«Левада-центр» опублікував дані відкритого опитування про надихаючих росіян осіб. І цей список чимало і багатьох надихнув. Мене особисто не тільки тим, що в загальнонаціональному масштабі у нас, виявляється, є два політичних героя — Путін і Навальний, але і тим, що серед надихаючих фігур до вікової групи 40-54 з’явилася Катя Шульман, володар дум і представник нашої спільної справи. І то: серед медіа-політологів, тобто тих, хто міркує про політику, жонглюючи науковими і колонауковими термінами, Катя, безумовно, сама пронизана і розсилає поза натхнення як ніхто більше.

Але є ще, про що подумати. В принципі, метод кількісного соцопитування заснований на гіпотезі про «репрезентативною вибіркою». Тут беруть 1600 осіб, які за своїми демографічними характеристиками відповідають 110 мільйонів дорослого населення Росії, і припускають, що інші 109 млн 998 тис. 500 чол. думають приблизно також. І таке припущення достатньо обґрунтовано.

Але його обґрунтованість має обмеження, які називаються у своєму мінімальному вимірі статистичною похибкою. Вона математично дорівнює в даному дослідженні 2,4%. Це похибка вимірювання. Тобто те відхилення, яке ми можемо отримати в наступному вимірі при новій вибірці.

Ще гірше справа зі стовпцями, в яких вдохнодвяющие персони розбиті за віковими групами. Ну, наприклад, чи знаєте ви, що люди віком 18-24 роки, — це 8% населення? Це означає, що у вибірці їх приблизно 150 осіб. І коли ви бачите, що 8% з них натхненні Путіним, то це приблизно 13 осіб, які в опитуванні заявили про це. Не заперечую: це кремень-пацани, хоча їх і небагато. Набагато більше вікова група 55+: їх приблизно 35%. Тобто у вибірці «Левада-центру» приблизно 60 пацієнтів Ернста-Добродеева теж надихаються Путіним (11%).

У сухому залишку: згідно методології дослідження, у всьому великому списку, опублікованому «Левада-центром», є дві людини, про яких можна сказати, що, згідно з цим дослідженням, вони надихають росіян — це Путін і Навальний, цифри яких загальноросійської вибірці (8% і 4%) хоч скільки-то значимо перевищує статистичну похибку. Все інше в рамках методології дослідження нерелевантно.

У цьому сенсі, публікуючи список, «Левада-центр» у відомому сенсі здійснює професійне фо па (=помилковий крок, неправильний вчинок). І це їм, мабуть, непросто далося: опитування-ще квітневе!

Але в той же час — як же чудово, що «Левада-центр» опублікував цей список! Як же нестерпно жити в країні, де існує тільки один або два персонажа, які хоч кого-небудь статистично значимо надихають.

І це, безумовно, не відображає зовсім світу, в якому ми живемо. Як же приємно бачити все це різноманітність потенційних політичних персон і думок. Це реальне бурління поривів і помилок, розуму і дурості. Цей ненауковий список — це картина незадоволеного попиту на нове і різне, це якийсь політичний потенціал різноманітності, який стримується і пригнічується авторитарними інститутами, такими, що порушують природну комунікацію товариства з самим собою. Це — голод політичного різноманіття.

І окремо треба сказати про Олексія Навального. Він справедливо займає тут місце єдиного статистично значущого конкурента автократа Путіна. Це чесно завойоване місце. І можна тільки побажати йому на цьому рубежі перейти на новий риторичне рівень, тобто представити себе президентом — президентом тих людей, які його підтримують, а тих, які його не підтримують. І придумати мову розмови з ними. Це буде, мені здається, пекельно продуктивно для нього і для всіх нас.