Нинішній уряд, як величезна чорна діра скривила наш економічний континуум, відправивши всю економіку на карантин – Кущ

Символічно, що 100 днів цього уряду збіглися з ростом захворюваності коронавірусом в Україні.

Попередні уряди в нашій країні представляли собою управлінські надбудови по «потокового» дирижизму, коли основна роль міністрів полягала в перерозподілі фінансових потоків між декількома зовнішніми і внутрішніми групами впливу.

Для нашої економіки в її форматі анархокапитализма — це були уряду з іншої планети. Глибинна економіка та уряд перебували в паралельних реальностях.

І роль прем’єра цілком могла виконати горила Тоні з київського зоопарку: ми росли разом з світовими сировинними циклами і дуже боляче разом з ними падали.

Але нинішній уряд як величезна чорна діра скривила наш економічний континуум, відправивши всю економіку на карантин.

Я часто пояснюю західним журналістам специфіку нинішнього уряду: найжорсткіші у світі економічні та логістичні карантинні обмеження на тлі самого слабкого в світі компенсаційного пакету населенню і бізнесу (якщо не брати до уваги Сомалі, але там не було карантину).

Це одна нога залишається на поверсі, а друга — в ліфті. І ліфт починає рух… Те, що зробив уряд — це» великий» по своїй безвідповідальності «розрив економіки», коли колосальні обмеження соціальної і економічної активності не компенсуються державою хоча б частково (пільги для ФОП-ів щодо ЄСВ та скасування податку на землю на один місяць згадувати не будемо).

У нас були різні уряди, погані і гарні, а це просто ніяке. Воно навіть не змогло виконати мінімальні вимоги законодавства щодо забезпечення населення засобами індивідуального захисту, хоч гроші для цього були.

Але найголовніше — воно відправило економіку на карантин і не спромоглося провести масове тестування для визначення піку епідемії та розробки національної епідеміологічної моделі. Про що я неодноразово згадував у своїх статтях.

Ще в травні я писав: «Якщо план виходу з карантину, що складається з п’яти кроків», розроблений на базі «довідника Стеля» і пік буде в середині літа, наприклад в червні/липні, що тоді? Повторно закривати економіку на карантин? Але «Болівар не витримає двох». В цьому випадку всі ті економічні жертви, які були принесені на вівтар боротьби з пандемією, виявляться пострілом ” по горобцях».

Так воно і вийшло, хоч зізнаюся, бути пророком, оцінюючи дію «дурнів», дуже просто…

Але влада не думає про такі речі як: витримає чи не витримає економіка напір маразму зверху.

Там зайняті темою спалювання вугілля на ТЕС, залишився в одній ФПГ на складах після теплої зими. А для цього можна заглушити реактори, заборонити використовувати газ при виробництві електроенергії.

А ви кажете, карантин, шмавлин. Як в одному старому мультфільмі: «Не бачите, що ми їмо».