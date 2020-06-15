Без пафосу і криків: Порошенко прийшов в суд на допит про здачу Криму

Колишній президент України Петро Порошенко прибув до Апеляційного суду Києва у справі про Крим. Прийшов він без зайвого пафосу і криків, але з групою підтримки у вигляді спільника Яценюка, повідомляє Klymenko Time у своєму Telegrm-каналі в понеділок, 15 червня.

Відзначається, що Порошенко вже дав свідчення і заявив, що не причетний до Януковича, коли в 2014 році анексували Крим і розповів, що доклав максимум зусиль, щоб цього не сталося.

В якості свідка в суд також викликаний екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

Адвокат запитав у Януковича підозрюваного, вважав він себе політичним опонентом Януковича в 2014-2015 роках, Порошенко відповів ствердно.

Колишній президент України розповів, що саме зробило Януковича злочинцем.

«Варто лише звернутися до президента РФ Путіна всупереч Конституції із запрошенням іноземних військ на територію України та здійснення агресії», — написав він у своєму Telegrm-каналі.

Він також додав, що після ситуації з Кримом, як народний депутат, який голосував за постанову про самоусунення Віктора Януковича.

«Згідно з текстом постанови, у зв’язку із самоусуненням президента Януковича в умовах анексії Криму і російської агресії, необхідно було вжити заходів по забезпеченню суверенітету і територіальної цілісності України. Голосуючи цю постанову, ми діяли у відповідності з Конституцією», — підкреслив Порошенко.

Екс-президент просить суд звернути увагу, що це не просто «втрата території» України. Порошенко зазначив, що весь світ і міжнародне право кваліфікує це дія, як російську агресію і незаконну анексію Криму.