У Києві заражена коронавірусом директор школи ходила на роботу, — Кличко

У Києві директор однієї з шкіл отримала позитивний тест на коронавірус, але нікому про це не сказала і продовжила контактувати з людьми і навіть встигла сходити на роботу.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

«У нас шокуючий випадок. Як виявилося, директор школи, яка захворіла коронавірусом, спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест на Covid-19. Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу. Госпродпотребслужба міста звернулася в правоохоронні органи про відкриття кримінальної справи проти директора», — повідомив мер.

Він також зазначив, що серед персоналу ще трьох дитячих садків міста виявили хворих коронавірусом або людей з підозрою.

«Всі три садочки не працювали, але готувалися до відкриття та прийому дітей. Зокрема, у дитсадку № 804 в Оболонському районі захворіла вихователька. У садочку № 495 Шевченківського району — підозра на коронавірус у інструктора з фізкультури. А в закладі № 651 у Солом’янському районі виявили, що у музичного керівника садка захворіла вся сім’я. Тобто ця жінка – контактна особа. Вона тепер – на самоізоляції. Всі три садка місто поки не відкриє», — зазначив Кличко.

Мер закликав осіб з симптомами коронавіруса або вже підтвердженим діагнозом ізолюватися дому і не забувати про відповідальність.