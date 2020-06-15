Міністр економіки Петрашко може підняти ціни на дизельне паливо в інтересах Коломойського

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на чолі з міністром Ігорем Петрашко може прийняти рішення на користь групи “Приват” Ігоря Коломойського про підвищення мита на імпорт дизельного палива. Відповідне рішення може бути прийняте вже на поточному тижні.

Скарга про проведення розслідування щодо імпорту дизельного палива та скрапленого газу була подана 21 січня 2020 р. 22 травня 2020 р. Міжвідомча комісія планувала відхилити цю скаргу як необґрунтовану, але під тиском депутатів та ЗМІ з орбіти впливу групи «Приват», це рішення вдалося відкласти до червня. На думку ряду експертів, міністр Ігор Петрашко після медіа-атаки змінив свою думку і може підняти ціни на дизпаливо і автогаз.

Як відомо, українські виробники нафтопродуктів 21 січня ініціювали введення мит на імпорт дизельного палива та скрапленого газу з Росії. Скаргу в Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі подали ПАТ «Укртатнафта», ВАТ «Укрнафта» і АТ «Укргазвидобування».

Ініціатори вимагають від держави провести антисубсидіарне розслідування і ввести мита на російські дизельне паливо та скраплений газ у розмірі 8,46% з щорічним підвищенням на 4,24 процентних пункту — до 25,4% в 2024 році. «Приват» контролює понад 70% видобутку нафти, понад 80% її переробки і 90% перевалочних потужностей для імпорту нафтопродуктів в морських портах.

На думку експертів, ініціатива підприємств Коломойського відіб’ється на населенні країни двічі. Якщо рішення Комісії з міжнародної торгівлі буде на користь паливних виробників, бізнес буде змушений перекласти подорожчання палива в ціну товарів і послуг. У результаті, перший раз заплатять на колонці АЗС водії автомобілів, другий раз — заплатять всі на касі в магазині.