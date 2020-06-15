Єрусалим: на автобусній станції душили охоронці дипломата

Ізраїльський дипломат-бедуїн Ісмаель Халді подав скаргу в поліцію на чотирьох охоронців центральної автобусної станції Єрусалиму, звинувативши їх в насильницькому затриманні.

Про це повідомляє “Аруц Шева”.

Між тим, один з охоронців подав скаргу, звинувативши дипломата в тому, що той відмовився надавати документи, що посвідчують особу.

“Я був поранений, весь у багнюці. Інцидент був знятий на камери спостереження і на телефони перехожих. Всі вони можуть свідчити про те, що на мене напали охоронці, і що я не відмовлявся від перевірки”, – сказав дипломат.

Халді стверджує, що четверо охоронців кинули його на землю, і принаймні один з них поставив коліно на шию чоловіка, перекривши кисень. Тим часом, охоронці заперечують заяву дипломата-бедуїна. Поліція почала розслідування по даній справі.

Між тим, міністерство закордонних справ висловило занепокоєння даними подією. Ізраїльське зовнішньополітичне відомство закликало поліцію провести ретельне розслідування.

Тим часом, адміністратор центральної автостанції Йоссі Мізрахі звинуватив Халді в “навмисній провокації”.

“Служба безпеки на станції працює у відповідності з вимогами та інструкціями, викладеними ізраїльською поліцією. Безпеку відвідувачів і працівників станції є нашою головною турботою”, – зазначив він.