Сегодня ночью в Японии ракета развалилась в воздухе после старта

Японская частная компания Interstellar Technologies в ночь на 14 июня провела очередной запуск ракеты MOMO собственной разработки, который завершился неудачей. Трансляция события велась на официальном сайте компании, пишет Корресподент.

Через несколько минут после старта ракета развалилась в воздухе. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 миллионов иен (445 тысяч долларов).

На данный момент неизвестно, что стало причиной очередной неудачи. Пятый по счету запуск ракеты должен был состояться еще в 2019 году, однако неоднократно откладывался. Длина MOMO составляла десять метров, диаметр 50 см, а вес около тонны.

В этот раз, как и в прошлые, Interstellar Technologies собрала деньги на запуск с помощью краудфандинговой платформы. Ряд компаний-спонсоров в обмен на вложенные средства получили возможность прорекламировать свою продукцию − на этот раз на борту ракеты были бутылка саке, кофейные бобы элитного сорта и табак для кальяна.

: reporter-ua.com