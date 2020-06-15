Екс-глава Міжнародної федерації легкої атлетики розкрив допінгові махінації Росії

Колишній президент Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics) Ламін Діак зізнався, що приховував позитивні допінг-проби російських спортсменів перед Олімпіадою-2012.

Як повідомляє видання Газета.ру, завдяки мовчанню сенегальського чиновника 23 росіянина, порушили допінгові правила, змогли уникнути дискваліфікації і взяли участь в Олімпійських іграх 2012 року і чемпіонаті світу-2013 у Москві.

«Мені необхідно було зберегти фінансове здоров’я і репутацію організації, і я був готовий заради цього піти на компроміс», – пояснив Діак свої дії.

Чиновника звинувачують у хабарництві і відмиванні грошей. За час своєї роботи в організації з 1999 по 2015 рік сенегалець вимагав у Росії прямо або через посередників 3,9 мільйона доларів за приховування позитивних допінг-проб. Свою провину він заперечує.