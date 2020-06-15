В Україну прибудуть військові з Канади: чим займуться

В Україну з Канади повертаються військові інструктори, чия місія була перервана із-за пандемії коронавіруса (COVID-19).

Після прибуття в нашу країну канадські військові пройдуть 14-денний період ізоляції, передає National Post.

«Після переоцінки ситуації, в тому числі аналізу заходів з охорони здоров’я і ризиків, пов’язаних з COVID-19, було прийнято рішення розгорнути ще 90 учасників місії. Цей персонал буде розгорнуто в червні 2020 року, він пройде 14-денний період ізоляції по прибутті в Україну. По завершенні цього періоду ізоляції вони будуть готові відновити свою місію підтримки Сил безпеки України», – розповіла прес-секретар Збройних сил Канади Лія Кемпбелл.

Також вона додала, що 50 військових залишаться в Канаді і попрямують на навчання в Україну, «як тільки дозволять умови».

Зазначимо, що з-за пандемії Канада в три рази зменшила кількість військових в Україні в рамках операції UNIFIER. З заявлених 200 військовослужбовців залишилося лише 60.

Додамо, канадські військові навчають українських колег по п’яти напрямах: тактика малих груп і снайперська підготовка, оформлення, військова поліція, польова медицина і логістика.