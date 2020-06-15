Українські туристи потрапили у водяну пастку біля Манявського водоспаду

Українські туристи потрапили в пастку біля Манявського водоспаду (Івано-Франківська область) з-за раптового підйому рівня води в річці Манявка.

НП сталася ввечері неділі, 14 червня. Інформація про подію була передана в Службу порятунку о 20:35, повідомляє «Галка«. У водній пастці опинилися дві туристичні групи – 22 людини, у тому числі шестеро дітей.

Як стало відомо, 15 червня в 00:20 перша група рятувальників Івано-Франківського пошуково-рятувальної частини дісталася до найближчого припливу річки, приблизно на відстані 1 км від застряглих в пастці людей. В першу чергу, рятувальникам потрібно було дістатися до вантажного автомобіля підвищеної прохідності, який чекав їх на 150 метрів вище за течією. З-за високого рівня води рятувальники не змогли використати снігоболотохід для подальшого пересування, тому переправу через приплив річку здійснювали за допомогою мотузок.

Діставшись до вантажного автомобіля, група виїхала до туристів. Операція з порятунку 10 осіб, у тому числі трьох дітей, завершився 15 червня в 06:12.

На даний момент вивчається можливість порятунку другої групи (12 осіб, у тому числі 3 дітей). Рятувальники планують маршрут обхідними шляхами, так як можливості дістатися до місця знаходження туристів транспортом не є – водну перешкоду занадто велика.

Зазначимо, причиною підняття рівня води в річці Манявка стали рясні дощі, які йшли в Прикарпатті кілька днів.