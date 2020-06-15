Десятка найпопулярніших авто в ЄС

Названо топ-10 авто, які користувалися популярністю в Євросоюзі за підсумками травня.

Такий рейтинг склала дослідницька компанія JATO Dynamics.

Очолює список Volkswagen Golf. На цій моделі зупинили свій вибір 7810 покупців, а сама тенденція продажу цього авто впала на 78%.

На другому та третьому місцях – Skoda Octavia (6529, -67%) та Renault Clio (6370, -79%).

Крім того, до першої п’ятірки потрапили Ford Focus і Opel / Vauxhall Corsa, показники яких склали 4971 (-76%) і 4198 (-75%) проданих одиниць.

Далі в рейтингу йдуть: Peugeot 208 (4141, -79%), Volkswagen Tiguan (4111, -78%), Toyota Corolla (4006, -65%), Volkswagen Passat (3968, -66%) та Volkswagen T-Roc (3840, -78%).

Довідка Finance.ua:

Найпопулярнішими моделями серед легкових вживаних авто в Україні у травні були:

Volkswagen Passat – 1457 шт.;

Nissan Rogue – 1225 шт.;

Ford Focus – 1202 шт.;

Volkswagen Jetta – 1132 шт.;

Renault Megane – 1062 шт.

Дерело: news.finance.ua

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