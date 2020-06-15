У Пензі депутата і активіста затримали за розклеювання листівок проти поправок в Конституц

У Пензі депутата і активіста затримали за розклеювання листівок проти поправок до Конституції

У Пензі депутата держдуми від КПРФ Олександра Рогожкіна і члена ЛКСМ Олександра Єрмакова затримали під час розклеювання листівок проти поправок до Конституції, пише «ОВС-Інфо».

Зі слів Рогожкіна, поліція в якості причини затримання назвала заборону розклеювання листівок. З місця розклеювання активістів не відпускають. Там знаходяться два співробітника поліції, слідчий, два співробітника Омону, дві поліцейські машини. Затриманих планують доставити у відділ поліції № 1.

Володимир Путін підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним, хоча достроково можна буде проголосувати з 25 червня.

Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.