«Будуть відрізати Вуглегірськ та Дебальцеве»: Безлер спрогнозував «захоплення ВСУ нових територій ОРДО»

Екс-командир горлівських підрозділів бойовиків «ДНР» Ігор Безлер в соціальній мережі прокоментував значні втрати «ополчення» в районі непідконтрольної Україні Санжаровки Донецької області.

Так, Безлер висловив думку, що українські військові мають намір «відрізати» частини підконтрольної НВФ «ДНР» території:

«У 02:30 ночі ВСУ активізувалися. Взяли в оточення Санжаровку, потім взяли висоти 216 220 під Логвиново „Грящевские ставки“ — це 2 — 2,5 км до Вуглегірська приблизно, найімовірніше будуть відрізати Вуглегірськ та Дебальцеве. Брати міста в лоб нерозумно і неефективно. Оптимальний варіант нарізати, як листковий пиріг з вичлененням — Вуглегірськ-Дебальцеве, Горлівки та Єнакієве та Донецька з Ясинуватої».