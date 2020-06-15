ВАКС виніс перший тюремний вирок: депутат Київської облради Мефодій засуджений до 5 років ув’язнення за отримання $5 тис. хабара

Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок з тюремним терміном. Суд засудив депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією частини майна.

Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції в Facebook.

«Депутат від Радикальної партії пропонував бізнесменові за $5000 вирішити питання з правоохоронними органами. Під час отримання цих грошей Мефодія затримали», — йдеться в повідомленні.

В ВАКС додали, що депутат Київради отримав хабар за вплив на співробітників правоохоронних органів, прокуратури і суду з метою повернення арештованого майна. Крім п’ятирічного строку позбавлення волі, суд постановив конфіскувати у нього автомобіль.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Також про це написав нардеп «Голоси» Ярослав Юрчишин: «Перша «посадка» Антикорсуда! … Починаємо нити, що «невелика риба», «хіба це гроші», депутат облради це не міністр».

Нагадаємо, що Мефодій у лютому-квітні 2019 року вимагав та отримав неправомірну винагороду в розмірі $5000. У жовтні Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувачення щодо нього в Вищий антикорупційний суд. Мефодій потрапив у Київську обласну раду в жовтні 2017 року як наступний після загиблого у ДТП депутата від Радикальної партії Бориса Панченко. До цього він працював у приватних компанія.