Покупки квартир, лотерей, дорогоцінних металів і багато іншого ускладниться. До фінмоніторингу підключили Мінфін і Мін’юст

Кабмін зобов’язав Мін’юст і Мінфін контролювати проведення фінансового моніторингу підконтрольними структурами. Про це йдеться у двох постановах — №463 та №464 від 10 червня 2020 року.

Це зроблено на виконання нового закону про фінмоніторинг (361-IX), який був прийнятий Верховною Радою в грудні 2019 року, а набув чинності 28 квітня 2020 року. Dubinsky.pro вже писав про цьому документі: саме їм вводиться обов’язкова ідентифікація при переказі коштів понад 5 тис. грн — потрібно надавати паспорт або платити банківською картою. А також цим законом підвищується планка для фінансового моніторингу з 200 тис. грн до 400 тис. грн.

Раніше Нацбанк затвердив нові вимоги щодо финмону для банків, а тепер Кабмін розширив обов’язки двох міністерств, щоб вони контролювали структури, які зобов’язані проводить фінансовий моніторинг за новим законом.

Мін’юст, відповідно до постанови Кабміну №463, буде перевіряти, щоб нові вимоги закону виконували:

адвокати, їх фірми, бюро та інші організації;

компанії, що надають юридичні послуги;

нотаріуси.

А Мінфін буде курирувати виконання вимог фінансового моніторингу:

податковими консультантами;

ріелторами та їх компаніями, а також іншими посередницькими структурами, що мають відношення до операцій з купівлі-продажу нерухомості;

структурами, які торгують коштовними металами та каменями за готівку;

операторами лотерей або азартних ігор;

бухгалтерами та організаціями, що надають бухгалтерські послуги.

Обом міністерствам доведеться проконтролювати наявність у підопічних штаті фахівців з фінмоніторингу, опрацювання ними відповідних процедур і правильне їх застосування на практиці. Тобто будуть перевірки і напевно штрафи (інші покарання) за порушення вимог.

Швидше за все, Мін’юст і Мінфін видадуть на цей рахунок відповідні постанови чи накази. Після чого ускладняться правила покупок населення і укладання угод.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro