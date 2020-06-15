Багаторазовий чемпіон Німеччини оголосив себе банкрутом

Чотириразовий чемпіон Німеччини з футболу «Кайзерслаутерн» оголосив себе банкрутом і почав процедуру ліквідації клубу.

Як повідомляє Kicker, борги «червоних дияволів», як називають команду в країні, перевищили суму в 20 мільйонів євро, та сплатити їх керівництву не під силу. Причому тільки за останній рік приріст боргу склав 5 мільйонів у євровалюті. Всі спроби домовитися з кредиторами не увінчалися успіхом, але в разі, якщо вдасться реструктуризувати суму, процедуру банкрутства ще можна буде перервати.

Поки ж «Кайзерслаутерн» буде продовжувати виступати в третьої німецької ліги, а футболісти і тренери будуть отримувати зарплату. Також у турнірній таблиці «червоні дияволи» не позбудуться дев’яти очок, оскільки дане правило скасували через пандемії коронавіруса — на даний момент команда займає 12-е місце, за шість турів до фінішу сезону відірвавшись від зони вильоту на сім очок.

Відзначимо, що «Кайзерслаутерн» останній раз ставав чемпіоном країни в 1998 році, а також доходив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів-1998/1999. Останній раз «червоні дияволи» грали в бундеслізі в сезоні-2011/2012.