Стали відомі найбідніші депутати «Слуги народу»

Серед 247 народних депутатів фракції «Слуга народу» п’ятеро в деклараціях вказали, що мають менше 100 тис. гривень. І це при тому, що 153 обранця є гривневими мільйонерами.
Про це повідомив Комітет виборців України у Facebook у понеділок, 15 червня. В цілому члени фракції задекларували 1,1 млрд грн. Причому, 90% коштів – готівкові.
Хто у фракції найбідніший
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Сергій Колебошин – 75 тис. грн .;
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Єлизавета Богуцька – 66 тис. грн.;
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Орест Саламаха – 62 тис. грн;
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Юлія Овчиннікова – 55 тис. грн;
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Анатолій Драбівський – 16 тис. грн.
Слуги-мільйонери
Також в організації уточнили список найбагатших «слуг». З десятої позиції вибув депутат Дмитро Соломчук (17 млн грн). Натомість третю позицію зайняв голова комітету енергетики та ЖКГ Андрій Герус – у нього 38 млн грн.
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Олег Воронько – 123 млн. грн.;
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Олександр Сова – 79 млн. грн.;
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Андрій Герус – 38 млн. грн.;
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Роман Мулик – 24 млн. грн.;
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Остап Шипайло – 22 млн. грн.;
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Руслан Горбенко – 22 млн. грн.;
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Олександр Трухін – 21 млн. грн.;
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Давид Арахамія – 21 млн. грн.;
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Гео Лерос – 20 млн. грн.;
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Артем Культенко – 19 млн. грн.
Скільки готівки у депутатів «Слуги народу»
Скільки готівки в депутатів «Слуги народу»
Як рахували гроші
В організації зазначили, що вважали «чисті» готівку – без урахування коштів, що перебувають у власності дружин і чоловіків депутатів, їх спільних коштів, а також без обліку позикових коштів. Засоби, наявні в валюті, при розрахунках переводили в гривневий еквівалент.