Стали відомі найбідніші депутати «Слуги народу»

Серед 247 народних депутатів фракції «Слуга народу» п’ятеро в деклараціях вказали, що мають менше 100 тис. гривень. І це при тому, що 153 обранця є гривневими мільйонерами.

Про це повідомив Комітет виборців України у Facebook у понеділок, 15 червня. В цілому члени фракції задекларували 1,1 млрд грн. Причому, 90% коштів – готівкові.

Хто у фракції найбідніший

Сергій Колебошин – 75 тис. грн .;

Єлизавета Богуцька – 66 тис. грн.;

Орест Саламаха – 62 тис. грн;

Юлія Овчиннікова – 55 тис. грн;

Анатолій Драбівський – 16 тис. грн.

Слуги-мільйонери

Також в організації уточнили список найбагатших «слуг». З десятої позиції вибув депутат Дмитро Соломчук (17 млн грн). Натомість третю позицію зайняв голова комітету енергетики та ЖКГ Андрій Герус – у нього 38 млн грн.

Олег Воронько – 123 млн. грн.;

Олександр Сова – 79 млн. грн.;

Андрій Герус – 38 млн. грн.;

Роман Мулик – 24 млн. грн.;

Остап Шипайло – 22 млн. грн.;

Руслан Горбенко – 22 млн. грн.;

Олександр Трухін – 21 млн. грн.;

Давид Арахамія – 21 млн. грн.;

Гео Лерос – 20 млн. грн.;

Артем Культенко – 19 млн. грн.

Скільки готівки у депутатів «Слуги народу»

Скільки готівки в депутатів «Слуги народу»

Як рахували гроші

В організації зазначили, що вважали «чисті» готівку – без урахування коштів, що перебувають у власності дружин і чоловіків депутатів, їх спільних коштів, а також без обліку позикових коштів. Засоби, наявні в валюті, при розрахунках переводили в гривневий еквівалент.