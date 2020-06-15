«Between Two Worlds», США: Чотири роки в Росії

Чотири роки тому ми відчували себе немов в емоційному вихорі. Я офіційно доопрацьовував останній день в маленькій компанії, де працював з братом, і раніше йшов на пенсію. У нас були готові паспорти, візи та авіаквитки, ми збиралися відбути з Америки 7 червня.

Ми все ще розпродавали або роздавали майже всі речі перед від’їздом до Росії. Займаючись пакуванням речей, моя дружина одночасно няньчила нашу доньку 17 місяців від роду, допомагала двом старшим закінчити шкільних навчальний рік і розбирала що залишається, а що їде з нами. До цього моменту наш будинок був майже порожній. І ми ще намагалися до від’їзду приділити час як можна більшому числу членів сім’ї і друзям.

У Оксани в Америці народилося двоє дітей. Коли в 2008-му ми приїхали в Америку, вона вже вільно говорила англійською і в Росії зустрічалася з багатьма американцями. Так що коли ми переїхали в Америку, для неї не було ніякого «зіткнення культур».

Я говорив про причини переїзду в Росію в декількох записах. Я був літнім батьком і хотів проводити більше часу з моїми маленькими дітьми. Ми обидва були стурбовані нападками на традиційні цінності, що відбувалися навіть у нашому маленькому південному містечку, і їх дедалі більшим впливом в культурі на наших дітей. Хоча нам подобалося наша спільнота і церква, нас турбували великі зміни на культурному і політичному горизонті в Америці.

І все ж рішення виїхати було тривалим процесом. Яким буде переїзд з підлітком, 7-річною дитиною і малятком через половину земної кулі? Згодом ми переконалися, що цей крок для нас був правильним. Хоча Оксана народилася і виросла в Росії, і я прожив там 3 роки, ми відчували, ніби вирушаємо в незвідані води. Тепер наша родина складалася з 5 чоловік. Ми були збуджені і перелякані.

Наше прибуття пройшло досить гладко. Я читав ранні нотатки про наш приїзд недавно і згадав, як я був шокований прекрасними дорогами і будинками, які ми бачили по дорозі з аеропорту в Лузі. Оскільки ми переїхали на початку літа, то був шанс «влаштуватися» до початку навчального року, восени. В результаті ми знайшли милу, хоч і невелику, квартиру. Хлопчики звикли до Росії набагато легше, ніж ми думали. Чого ми не припускали, так це політичного шторму, що розгорнувся навколо Росії і виборів 2016 року, коли Дональд Трамп став президентом.

Багато людей, ймовірно, втомилися чути про «російською втручання» в американських новинах щодня протягом трьох років. Тепер усе прояснилося, навіть в останній місяць або близько того, що дозволило нам зрозуміти, що вигадки про Росії з більшою чіткістю.

Американські ЗМІ можуть звинувачувати Росію в чому завгодно від змови щодо виборів до шахрайстві з цифрами по COVID-19. Їм не потрібні докази для звинувачення Росії в чому завгодно. І вони знають, що не будуть нести відповідальність, коли виявиться, що інформація не заснована на фактах.

Я визнаю, що вся ця сум’яття з Росією вплинула і на мене. В американських новинах стільки невірного про життя тут і про те, якою є Росія. Я все ще бачу ці статті та інтерв’ю від тих, хто нічого не знає про життя тут. Оксана і я втратили кількох наших американських друзів (мабуть, краще сказати «знайомих»). Допущення, що в деяких моментах життя в Росії краще, ображає деяких американців. Політика стає важливіше дружби.

І справа не тільки в невірному розумінні життя в Росії. Я зустрічався з експатами, які провели багато часу в інших країнах. Я дізнався, що американський уряд бреше і про всіх тих країнах теж. Вони відчувають те ж саме відчуття розчарування, яке ми відчуваємо тут. Прямо зараз, є ймовірність, що Китай перехопить у Росії перше місце в списку країн, які Америка ненавидить. Хтось запитав мене, що я думаю про те, як Китай впорався з кризою COVID.

Я поняття не маю. Я не знаю нікого в Китаї. Я читав в американській пресі такі речі, які представляють їх шахраями, але це ті ж самі ресурси ЗМІ, які, як я абсолютно впевнений, брехали про Росії. Я чув одного представника ЗМІ Росії, який відправився туди, щоб зрозуміти ситуацію в Китаї, коли там вибухнула криза. Він говорив, що подання в західній пресі абсолютно невірне. Після того, що я бачив тут, я в цьому не сумніваюся.

Життя за минулий рік. Незважаючи на стрес від американської преси, лгущей про Росію, нам тут жити дійсно подобається. Але минулий рік був далекий від ідеального. Рік тому ми переїхали в новий будинок. Переїзд сам по собі жахливий, в якій би країні він не відбувався. Люди думають, що я жартую, коли кажу, що багато в чому переїхати в Росію було легше, ніж в іншу частину міста в Лузі. Коли ми переїжджали сюди, ми продавали речі, роздавали, викидали або запаковывали. Все дуже просто. Є певна кількість, яке ти можеш взяти. Але все зовсім інакше, коли ти переїжджаєш на кілька миль.

Потім почалася школа. Габріель пішов в середню школу, і стало набагато важче. У нього різні вчителі, і предмети стали набагато складніше. Класний керівник відіграє велику роль у приспосабливании учнів, ніж в Америці, а його класний керівник був не дуже готовий допомагати. Я маю на увазі не тільки Габріеля. Всі батьки були незадоволені. Так що мало значення і те, що предмети стали набагато складніше, і те, що було менше допомоги з боку класного керівника.

Коли Оксана і я почали викладати в минулому вересні в англійській школі, вони додали велику кількість учнів, які не були на рівні тих, хто вже записався на заняття. Це створило масу плутанини. В результаті їм довелося міняти положення справ, але викладання приносило нам набагато менше задоволення. Ми чесно працювали не за гроші.

Нам подобається працювати з учнями, оскільки вони дуже серйозно підходять до вивчення англійської. Однак наявність учнів різного рівня в одному класі позбавляє задоволення викладання мови. У підсумку, коли криза COVID-19 змусив закрити класи, ми пішли і не стали вести онлайн викладання. Ми вирішили, що це наш останній рік викладання. Ми любимо учнів, директор і його дружина — прекрасні люди, але у нас абсолютно інша філософія викладання, і ми вирішили, що буде краще не повертатися.

І, нарешті, погані новини — ми набагато більше вболівали цієї зими. Це трохи дивно, оскільки зима була однієї із самих м’яких для Луги. Але як я раніше згадував, Габріель, Марина Грейс і я захворіли на пневмонію. Насправді як і багато людей, ми замислюємося, чи не був це коронавірус. Мій прийомний син Роман працює в міжнародному готелі в Санкт-Петербурзі. Влітку у нього повна та часткова зайнятість під час навчального року. Один раз у вихідні він приїхав додому з сильним кашлем після того, як попрацювала там канікули.

Потім через пару тижнів захворів Габріель. Наш терапевт поставив йому діагноз пневмонія, але вона не робила тести на визначення патогенів, оскільки це зайняло б дуже багато часу. Ми троє хворіли більше місяця. Оксана теж погано себе почувала, поза зв’язку з нашої пневмонією. Її лікар сказав, що імунна система у неї не повністю відновилася.

Коронавірус продовжує впливати на наше життя тут. У Росії вихідні з 1 травня і з 9. 1 Травня — Національне свято, подібно до Дня Праці в Америці. 9 Травня — велике свято, День Перемоги, що знаменує перемогу над нацистами, які окупували тривалий час країну. 11 травня Путін оголосив закінчення «неробочих днів». Школи відновили онлайн заняття, а люди по всій країні повернулися до роботи. Відкрито більше магазинів, хоча я думаю, ресторани ще закриті.

Я думав, ми могли б мати більше свободи пересування тут, у Лузі, але насправді для мене було навпаки. Я повернувся до своїх постійних прогулянок, і на вулиці було дуже небагато людей. Система оповіщення на площі оголошувала, що треба залишатися вдома. Оскільки я був майже єдиним там, я припустив, що це відносилося до мене.

Кількість нових випадків зараження вже майже тиждень трохи знижується. Схоже, Росія вийшла на плато. У Росії всього 2837 смертей від COVID-19, порівняйте з 91 981 в США. Незважаючи на запевнення представників ВООЗ тут, «Нью-Йорк Таймс» і інші продовжують вважати, що Росія бреше. Повторю, вони не дають ніяких доказів, та насправді їм ніколи і не були потрібні докази, щоб накинутися на Росію. CNN зробила деякі безглузді заяви про ситуацію тут. Не дивно.

Інші представляють Путіна, як недоступного, пасивного або на межі повного провалу, так що я б хотів звернутися до цього моменту. Заради інформації я перевіряю ТАСС і веб-сайт Кремля щодня. Я продовжую дивитися відео зустрічей Путіна, а Кремль розміщує реальні тексти його зустрічей і звернень онлайн. Він аж ніяк не пасивний і не недоступний. Я не в усьому згоден з його політикою, але він звертається до кожної важливої подробиці на цих зустрічах.

Наприклад, не всі гроші, призначені працівникам охорони здоров’я, були в минулому місяці витрачені, і він хотів знати чому. Він явно прекрасно знаком і тим, що роблять керівники. Я думаю, що між ним і мером Москви розвивається напруженість, той мабуть використовує COVID, щоб розширити свій вплив так само, як роблять багато керівників в Америці (см довгу статтю).

Росія, як і багато країн, закрила свої кордони. Це розчарування для наших друзів. Одна сім’я була вже повністю готова переїхати зі США в Росію, коли все це сталося. Чоловік вже пішов з роботи. Тепер вони в глухому куті. Інша сім’ю, яка приїжджала до нас на пару тижнів в минулому році, була на останніх етапах підготовки до переїзду в будинок в 10-15 хвилинах від нас.

На щастя вони не перестали працювати, але продали свій будинок, масу меблів та інших речей. Ми дуже чекали, що поблизу буде ще одна американська сім’я. Так що ми дуже хвилюємося коли буде знято заборону на подорожі, щоб ці сім’ї могли перебратися в Росію.

Хоча ми тут вже чотири роки, я все ще сумую за друзями моєї культури, з якими я міг би сісти і поговорити на моїй рідній мові.

Хороші новини. Я вже кілька разів згадував про позитивні аспекти життя тут, так що коротко нагадаю. Вартість життя набагато нижче. Ми скористалися частиною моїх пенсійних грошей, щоб купити цей будинок за готівку. В Америці я б цього зробити не зміг. Коли ми продали наш будинок і автомобіль в Америці, ми виплатили кредити та інші борги. У нас в сім’ї п’ять осіб, один вчиться в коледжі в Санкт-Петербурзі, де ми знімаємо квартиру. У нас так і немає боргів.

В Америці такого просто не могло б бути. Охорона здоров’я в Росії набагато дешевше, а якість його вище, ніж те, що ми отримували в Америці. Один з рахунків, оплачених нами, коли ми продали наш будинок з США, був рахунком лікарні за народження Марини Грейс. У Росії це було б безкоштовно.

Ми — традиційна православна християнська родина, а тут все ще в честі традиційна мораль. Тепер, я не маю на увазі, що всі тут схожі на нас чи згодні з нами стосовно релігії. Я маю на увазі, що ті цінності і стандарти, з якими, як ми хочемо, росли наші діти, тут поважають. Такого не було в Америці. Ми бачили, що американський уряд стає все більш агресивно, аж до того, щоб вказувати сім’ям, як їм жити. Теорія змови схожа на правду, шлях навіть доказів і немає. Теорія — це коли вона не заснована на реальних свідченнях. Ми бачили саме свідоцтва.

Росія набагато більш мирна, ніж Америка. Я маю на увазі, що тут дві сторони. Перша, люди тут не погоджуються щодо політики або з багатьох інших питань, не переходячи на емоції чи образи. Існують деякі радикали (зазвичай дуже прозахідні), які проводять марші і зляться, але це невелика меншість, зазвичай у великих містах. Політика — не те, із-за чого в Росії перестають дружити. Ми насилу зрозуміли, що в Америці це не так.

Друге, ця країна не отримує задоволення від воєн чи конфліктів. О, я чув одного американського політика, чиє ім’я не можу згадати, він говорив, що Путін щоранку встає з думкою про те, як він може зруйнувати ситуацію в Америці. Я думаю, багато хто в Америці вважають так. Я думаю, що це невігластво, нарцисичний погляд. Це дійсно теорія змови. Путін сконцентрований на Росії. У Росії неймовірний ряд систем озброєнь. Я визнаю, як старий морпех я люблю дивитися відео і читати про них. Однак Росія не розміщує їх на порозі інших країн. Вони насправді для захисту кордонів Росії.

Я цілком в курсі, що багато американців переконані, що мої слова про Росію, що вона захищається, просто абсолютно невірні. Американські політики люблять говорити людям, як Росія готова влаштувати хаос по всьому світу, особливо в Америці. Путін, кажуть вони, хитрий, нечесний і небезпечний політик. В університеті я спеціалізувався по психології.

Не треба бути магістром психології, щоб знати, хто такий Карл Юнг. У Юнга є ілюстрована книга з його поглядами про те, як працює людський мозок. На одній ілюстрації Адольф Гітлер. Я не можу привести точний вислів, але по суті там говорилося «Ця людина збирається підпалити всю Європу своїми підбурливі мріями про світове домінування». На перший погляд можна подумати, що це про Гітлера. При більш уважному вивченні ви дізнаєтеся, що це насправді Гітлер сказав про Вінстона Черчилля. Це ілюстрація психологічної концепції Юнга проэцирования.

Політики часто проектують на іншого лідера свої власні, глибоко заховані підступи. Я думаю, американські політики проектують на Путіна те, що вони самі намагаються зробити з допомогою своїх 800 баз на іноземній землі і ракетних систем, в радіусі доступності кордонів Росії. Перш, ніж ви напишете і переконайтеся, що я знаю, наскільки чесний Путін, будь ласка, подивіться посилання на відео Такера Карлсона, яку я розмістив вище. Вона явно демонструє те, як лідери Округу Колумбія брешуть американському народу про свідчення змови, про який вони знали, нишком визнаючи під присягою, що не бачили ніяких свідоцтв.

Саме Америка прагне до війни. Ви не будете будувати 800-900 військових баз поза ваших кордонів і розміщувати системи озброєнь як можна ближче до кордонів інших країн тому, що ви — мирні. Ви це робите заради провокацій. «Національна безпека» це коли ви захищаєте власні межі. Я не кажу, що більшість американців хоче війни. Я кажу, що американський уряд фінансується людьми, які хочуть війни. Тут не так.

Отже, через чотири роки наша точка зору не змінилася. Ми сумуємо за родині і друзям в Америці. Ми все ще говоримо про прекрасних місцях, куди відправлялися всією сім’єю, коли жили в Америці. Але ми не сумуємо по Америці. Ми не шкодуємо про переїзд до Росії. Ми раді, що зробили це.

І чим більше ми бачимо, як розгортаються події в результаті розбіжностей з COVID, тим більше ми зітхаємо з полегшенням. Тут є обмеження, які мені не дуже подобаються, але це не безпричинне порушення Конституції Росії. Я не можу сказати те ж саме про те, що відбувається в Америці. Я глибоко, глибоко засмучений тим, що бачу і всередині країни, і в сенсі зовнішньої політики і практики на моїй рідній землі.

Враховуючи мою критику Америки, мене запитують, чи не втратив я мою любов до своєї країни. Є стара стаття Рендольфа Борна, де він проводить відмінність між «країною», «державою» і «урядом». Країна — «не політична сторона народу». Вона включає «населення, що живе на певній географічній частини земної поверхні, яка говорить не однією мовою і живе в однорідному цивілізації». Країна — це люди, місце, земля і мова. Так, я люблю свою країну.

Держава — країна, що діє, як політичне ціле, це група «діє, як вмістилище сили» значна його частина — міжнародна і займається «владною політикою». Уряд — «структура, з допомогою якої нація, організована, як Держава, що виконує свої функції Держави». На даний момент у мене немає ніякої любові до цієї групи, яка діє, як вмістилище сили. Я думаю, саме вони втратили любов до своєї країни, як визначає Борн.

Хел Фрімен, джерела:..Путін сьогодні..http://polismi.ru…