Право вчитися на своїх помилках

Питання «памятникопада» повинні вирішувати громадяни тих країн, де він відбувається.

Ті ж пам’ятки конфедератів були поставлені в основному століття тому — як символ загоєння ран Громадянської війни і примирення сторін. Свою терапевтичну роль вони виконали, і майже сто років їх ніхто не чіпав.

Зараз тренд змінився, і, можливо, принаймні частина з них також потрібно принести в жертву для примирення вже наступних груп населення. Те, що в їх захист майже ніхто не виступає, говорить про те, що їх примирна роль сильно менше, ніж дратує. І політики, населення Штатів вправі вирішити, користь від якого дії — знесення або відмови від такого — більше.

І не варто говорити, що прихильники Конфедерації або нащадки генералів сидять по домівках в страху. Якщо б питання стосувалося чогось більш для них животрепетного, начебто зростання податків, — висипали б, як виходять на численні мітинги підтримки Трампа. Просто тема себе вичерпала і більше не актуальна. Для них, але не для нащадків рабів, яким потрібна чергова символічна перемога.

Причому Колумба або «батьків-засновників», з моєї точки зору (а тільки про неї я і можу писати), знесення стосуватися не має. Вони жили в інші епохи, коли ще і рабство, і завойовницькі колоніальні походи були прийнятними і нормальними. Діти свого часу, яких не можна за це судити. Причому вони — далеко не головні лиходії серед сучасників.

Конфедерати ж і жили, і воювали під час, коли рабовласницький уклад вже був засуджений практично всім світом, крім арабських монархій і Бразилії, і відчайдушно билися за нього, знаючи, що навіть більшість громадян власної країни виступає проти них. Так, причин Громадянської війни було безліч. І, до речі, питання рабства там далеко не найголовніший. Але він був, і люди пішли на заколот, билися в тому числі і за нього, за те, що ніяк не могли не знати про засудження рабовласництва практично всім світом. І при всьому героїзмі «кавалерів у сірому», при їх лютій боротьбі і яскравості їх образів у літературі і на екрані, вони билися за дурне, засуджена вже справа, билися в мрію завести власну плантацію з живою худобою і наживати на ньому гроші. А потім, після поразки, так само вперто чіплялися за залишки свого способу життя, продавивши практику сегрегації, линчеваний, «Ку-клукс-клану». Все для того, щоб останній запійний бідняк з білим кольором шкіри відчував себе важливіше самого кращого чорного.

Я можу з задоволенням переглянути «Віднесених вітром» або прочитати героїчну історію Джексона Кам’яної Стіни, але ніяк не можу засудити тих, хто дивиться на конфедератів як на людей, які готові пролити свою і чужу кров, аби тільки одна раса продовжувала гнобити й тримати у залозі іншу. Хоч і багато політики і спекуляції в цьому питанні, але люди мають право на свою думку.

І я не можу засуджувати людей, охочих прибрати це пляма не з історії, але з видного і почесного місця, ні як людина, що володіє часткою емпатії, ні як громадянин іншої країни, яка воювала з пам’ятками протягом останнього століття, ні як розуміє, що якщо б десь у нас поставили статую пана, який підняв повстання за дворянські вольності і право пороти мою прапрабабку і міняти її на хортів щенят, то сам би встав з вимогою знести це до біса.

Останнє: до боротьби проти історії відбувається, не має відношення, історія залишається такою, яка вона є. А от регулярне переосмислення, зі зміною понять того, що пристойно, припустимо, правильно — повинно бути, оскільки еволюціонує і саме людство. Історію потрібно вивчати, знати і давати їй оцінку, хоча б для того, щоб минуле зло не повторилося знову.

І генерал, і президент Девіс, і інші будуть продовжувати жити в пам’яті і підручниках. Але не як старі праведники і герої, а як різні, хороші і погані, але зійшли з правильного і праведного шляху люди. Упорствующие в збереженні і поклоніння старим злу.

Єдине, чого тут не повинно бути, — зайвої політизації, запеклого радикального чаду, коли під гребінку стрижуться все, всіх епох, винні тільки в тому, що ходили в перуках або мали необачність належати до неправильним станам і кольорам шкіри. Втім, оскільки йдеться не про моїй країні, яка вже переживала подібне, то громадяни інших держав все одно мають право помилятися, помилятися — хоча б для того, щоб навчитися на своїх помилках.