Систему цілодобового контролю за поліцейськими встановлять у всіх підрозділах Нацполиции, — Аваков

Систему цілодобового контролю за поліцейськими CUSTODY RECORDS встановлять не тільки у всіх ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ), але і у всіх підрозділах Нацполиции.

Як повідомляє Цензор.НЕМАЄ про це йдеться сюжеті нової програми «Поліцейська хвиля». Система «CUSTODY RECORDS» дозволить уникнути порушення прав затриманих, забезпечить їх безпеку і поліпшить роботу поліцейських.

Проект «CUSTODY RECORDS» передбачає обов’язкову роботу інспектора з дотримання прав людини, ведення електронних баз даних, інструктаж особового складу і контроль виконання службових обов’язків.

Система «CUSTODY RECORDS» вже реалізовано пілотний проект у кількох ІТТ — у Сарнах, Кропивницького, Херсоні та Дніпрі. Найближчим часом МВС планує розширити функціонування системи не тільки на ІТТ, а на всі підрозділи поліції.

«Головне завдання системи — гарантування прав і свобод кожної людини, який звернувся, був запрошений або доставлено в підрозділ поліції. Механізм онлайн реєстрації затриманих дозволить, починаючи з моменту фактичного затримання, подання скарги, контролювати дії посадових осіб в режимі 24/7», — сказав міністр МВС Аваков.