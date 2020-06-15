Врізався прямо на світлофорі: у мережу потрапив момент серйозного ДТП під Києвом

На трасі Одеса — Київ в районі озера Круглик сталося серйозне ДТП — там легковик на повному ходу врізалася в джип, що стояв перед світлофором.

Момент дорожньо-транспортної пригоди під Києвом в мережу виклав «Київ Оперативний». На відео можна побачити, що винуватець ДТП практично не гальмував перед зіткненням… Водій джипа дивом не врізався в автомобілі, які на дозволений сигнал світлофора робили поворот із зустрічної смуги руху.

Також на сторінці є відео, на якому показано, як рятувальники за допомогою спеціальних інструментів намагаються відкрити дверцята розбитого автомобіля. Інформації про постраждалих поки що немає.