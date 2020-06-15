Мешканка Харкова відверто розповіла, як стала жертвою невдалої мамопластики

Засновниця харківської Студії корекції фігури LPG «honest beauty» Юлія Горська стала жертвою невдалої мамопластики. Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Instagram.

«Я мама двох дітей, яких відгодувала грудьми за 8 місяців. Молочна залоза в моїх грудях 2,5-3 розміру. Я хотіла повернути свій обсяг і підтягнути тканини, які розтягнулися після лактації. Після консультації у пластичного хірурга було прийнято рішення ставити імплант під груди і робити «якірну підтяжку» . Вибирала між 2-ма клініками — Bella Operation і клінікою пластичної хірургії в Полтаві. Я хотіла красиву груди, а стала фріком!», — пише Юлія.

Операцію вона зробила в Клініці пластичної та косметичної хірургії в Полтаві. За її словами, післяопераційні рани на грудях довго заживали і постійно гноїлися. Протягом трьох місяців вона відчувала біль, а лікарі рекомендували їй міняти пов’язки, змащувати спиртом і чекати, коли шви розійдуться.

«Через якийсь час мені написали розтовкти таблетку стрептоциду і закапати в рану — це повинно допомогти. Нічого не допомагало і в мене далі все мокло і мокло, і не гоїлося», — розповідає Горська.







Вона стверджує, що маммопластика тривала дві з половиною години і під місцевою анестезією, з-за чого їй доводилося переживати нестерпний біль.

Через проблеми, які виникли з грудьми після операції, Юлія змушена в третій раз лягати під скальпель лікаря. В іншій клініці їй сказали, що деякі наслідки виправити не вдасться, зокрема наростити ореолу.

«Всі, напевно, знають що таке радіус і діаметр ! Навіть з трійкою з математики діти знають, що це таке. Мабуть мій хірург не знає. І поняття розташування — посередині чи зі зсувом вліво або вправо — теж не знає. Він иссек тканини і їх не наростити! Мені доведеться робити до кінця життя татуаж», — зізналася Горська.

Вона зазначила, що на першій консультації у лікаря в полтавській клініці її не попередили про проведення повторної підтяжки, а сказали про це через 4 місяці після операції, коли груди вже стала обвисати. Проте навіть після повторної операції форма грудей не покращилася, а асиметрія залишилася.

«Ви мене обдурили, ви обіцяли гарні груди за одну операцію, а в результаті зробили дві і після другої вже наробили те, що вже виправити не можливо! Спасибі вам величезне! І не дай Бог Вам, вашим рідним або дітям пережити те, що пережила я на вашому операційному столі! Стільки болю, сліз, а в результаті я з негарною грудьми і погрозами мене заблокувати і не відповідати на мої смс», — додала Юлія.