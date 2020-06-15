Повінь – зміна системи

Menu
Close

Мешканка Харкова відверто розповіла, як стала жертвою невдалої мамопластики

15.06.2020

Засновниця харківської Студії корекції фігури LPG «honest beauty» Юлія Горська стала жертвою невдалої мамопластики. Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Instagram.

«Я мама двох дітей, яких відгодувала грудьми за 8 місяців. Молочна залоза в моїх грудях 2,5-3 розміру. Я хотіла повернути свій обсяг і підтягнути тканини, які розтягнулися після лактації. Після консультації у пластичного хірурга було прийнято рішення ставити імплант під груди і робити «якірну підтяжку» . Вибирала між 2-ма клініками — Bella Operation і клінікою пластичної хірургії в Полтаві. Я хотіла красиву груди, а стала фріком!», — пише Юлія.

Операцію вона зробила в Клініці пластичної та косметичної хірургії в Полтаві. За її словами, післяопераційні рани на грудях довго заживали і постійно гноїлися. Протягом трьох місяців вона відчувала біль, а лікарі рекомендували їй міняти пов’язки, змащувати спиртом і чекати, коли шви розійдуться.

«Через якийсь час мені написали розтовкти таблетку стрептоциду і закапати в рану — це повинно допомогти. Нічого не допомагало і в мене далі все мокло і мокло, і не гоїлося», — розповідає Горська.

 



 

Вона стверджує, що маммопластика тривала дві з половиною години і під місцевою анестезією, з-за чого їй доводилося переживати нестерпний біль.

Через проблеми, які виникли з грудьми після операції, Юлія змушена в третій раз лягати під скальпель лікаря. В іншій клініці їй сказали, що деякі наслідки виправити не вдасться, зокрема наростити ореолу.

«Всі, напевно, знають що таке радіус і діаметр ! Навіть з трійкою з математики діти знають, що це таке. Мабуть мій хірург не знає. І поняття розташування — посередині чи зі зсувом вліво або вправо — теж не знає. Він иссек тканини і їх не наростити! Мені доведеться робити до кінця життя татуаж», — зізналася Горська.

Читайте також:   Зеленський і Порошенко стали «заручниками» катастрофи в Ірані

 

 

 

Вона зазначила, що на першій консультації у лікаря в полтавській клініці її не попередили про проведення повторної підтяжки, а сказали про це через 4 місяці після операції, коли груди вже стала обвисати. Проте навіть після повторної операції форма грудей не покращилася, а асиметрія залишилася.

«Ви мене обдурили, ви обіцяли гарні груди за одну операцію, а в результаті зробили дві і після другої вже наробили те, що вже виправити не можливо! Спасибі вам величезне! І не дай Бог Вам, вашим рідним або дітям пережити те, що пережила я на вашому операційному столі! Стільки болю, сліз, а в результаті я з негарною грудьми і погрозами мене заблокувати і не відповідати на мої смс», — додала Юлія.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *