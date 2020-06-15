Карантин можуть посилити: Кабмін готує нові зміни

Український уряд готує чергові зміни з карантинних обмежень. Для регіонів готують документ з умовами для посилення карантину.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає прес-служба президента.

За словами Степанова, в постанову, яка регламентує дотримання карантинних заходів, будуть вноситися зміни.

«Вони будуть визначати, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткіше. Це потрібно у разі погіршення епідемічної ситуації», — йдеться в повідомленні.