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Більше кілограма гречки в одні руки не давати!

15.06.2020

Ви в курсі, що взимку в Росії жерти буде нічого!?

Больше килограмма гречки в одни руки не давать!

Як вам така перспектива безрадісна? Знаю що багато хто біля скроні пальцем подумки покрутили. Ну то за хрень придумав і як таке можливо? Відповідаю. У головенках російської либерды і не таке можливо. А тепер по порядку.

Про крики про голод буквально вже в квітні/травні всі пам’ятаєте? Як ліберда та інша оппошиза кричала, що всі помремо від голоду якщо терміново не роздати всім гроші з ФНБ? Графіки складали списки готували. І ось вже середина червня. Де ці голодуючі? Чому не пред’явили жодного худого? Відповідь очевидна. Влада зробила все правильно в ситуації, що склалася.

Але тема з голодом це така вічна фішка, що ліберда вирішила спробувати знову запустити її.

Больше килограмма гречки в одни руки не давать!

Просувати її вирішив якийсь блогер Гірський. Це такий “кримський” діяч який на эхе москвы статейки свої обіймає. Щурячі такі, смердючі. Я на каналі дзеновском багато писав про цього діяча. І ось новий його высер (по іншому його тексти назвати складно).

“Мене все менше цікавить політика, все менше бажання займатися громадською діяльністю, я чекаю, коли можна буде вільно пересуватися по Росії, щоб побачити, що залишилося від країни і в якому стані знаходяться зараз співвітчизники. Судячи по соціальним мережам, а вони для мене смертного, на відміну від Президента єдиний більш-менш достовірне джерело інформації, люди готові показати Олімпу фігу, так ще з під вивертом. Бюджетників і поруч з ними нагнуть, але це вже інша, хоч і звична історія.”

З соц мереж цей невдалий політик про Росії розмірковує. За тим соцмережам і смітниках на яких такі, як він дичину несуть. За тим соцмережам де над Днем Перемоги глумляться і за навального голосують? Ось це дійсно достовірні джерела інформації!

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“А що народ? А він задається питанням— Що будемо робити восени і жерти взимку?Патріотизм або з холодильника? Це питання хвилює багатьох, і він набагато важливіше, ніж усі страждання наших верхів і заворушень в Америці. Запас міцності у багатьох вичерпаний, і гречка з кефіром стануть не основним, а святковим блюдом для багатьох сімей.”

Я це питання від рестораторів чув, від музикантів і акторів він звучав, від перукарів собак і особистих тренерів з фітнесу ще. Так ось хто народ глибинний для либерды! Заради ситого життя купки богеми країна повинна була ФНБ вколошкати?

Святкове блюдо з гречки? В якому світі живуть ці эховские дебіли? Самому Гірському не завадило б до речі менше жерти.

Але тренд задано. Тепер цю тему голоду будуть мусолити у всіх своїх высерах. Цікаво вийдуть з плакатами “вимагаємо не більше кілограма гречки в одні руки!”

А в цей час Росія продовжує жити і працювати. Хто-то в сільському господарстві, хтось на виробництві. Магазини повні їжі, пенсії виплачені, дотації і субсидії виплачуються. А богему не шкода. Вони вже настільки далекі від людей, що і за росіян їх насилу можна прийняти.

“Зараз єдина правильна стратегія виживання – кожен за себе. Цієї стратегії вже давно дотримуються наші політичні і економічний Олімпи, і вони сто разів праві.”

Ось власне і все, що потрібно знати про Гірського. Хоче по своїй стратегії жити – нехай живе. Але мені цікаво – коли цієї тварюки знадобиться медична, правоохоронна, або ще якась допомога, куди звертатись? В соцмережі?

 

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