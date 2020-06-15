Більше кілограма гречки в одні руки не давати!

Ви в курсі, що взимку в Росії жерти буде нічого!?

Як вам така перспектива безрадісна? Знаю що багато хто біля скроні пальцем подумки покрутили. Ну то за хрень придумав і як таке можливо? Відповідаю. У головенках російської либерды і не таке можливо. А тепер по порядку.

Про крики про голод буквально вже в квітні/травні всі пам’ятаєте? Як ліберда та інша оппошиза кричала, що всі помремо від голоду якщо терміново не роздати всім гроші з ФНБ? Графіки складали списки готували. І ось вже середина червня. Де ці голодуючі? Чому не пред’явили жодного худого? Відповідь очевидна. Влада зробила все правильно в ситуації, що склалася.

Але тема з голодом це така вічна фішка, що ліберда вирішила спробувати знову запустити її.

Просувати її вирішив якийсь блогер Гірський. Це такий “кримський” діяч який на эхе москвы статейки свої обіймає. Щурячі такі, смердючі. Я на каналі дзеновском багато писав про цього діяча. І ось новий його высер (по іншому його тексти назвати складно).

“Мене все менше цікавить політика, все менше бажання займатися громадською діяльністю, я чекаю, коли можна буде вільно пересуватися по Росії, щоб побачити, що залишилося від країни і в якому стані знаходяться зараз співвітчизники. Судячи по соціальним мережам, а вони для мене смертного, на відміну від Президента єдиний більш-менш достовірне джерело інформації, люди готові показати Олімпу фігу, так ще з під вивертом. Бюджетників і поруч з ними нагнуть, але це вже інша, хоч і звична історія.”

З соц мереж цей невдалий політик про Росії розмірковує. За тим соцмережам і смітниках на яких такі, як він дичину несуть. За тим соцмережам де над Днем Перемоги глумляться і за навального голосують? Ось це дійсно достовірні джерела інформації!

“А що народ? А він задається питанням— Що будемо робити восени і жерти взимку?Патріотизм або з холодильника? Це питання хвилює багатьох, і він набагато важливіше, ніж усі страждання наших верхів і заворушень в Америці. Запас міцності у багатьох вичерпаний, і гречка з кефіром стануть не основним, а святковим блюдом для багатьох сімей.”

Я це питання від рестораторів чув, від музикантів і акторів він звучав, від перукарів собак і особистих тренерів з фітнесу ще. Так ось хто народ глибинний для либерды! Заради ситого життя купки богеми країна повинна була ФНБ вколошкати?

Святкове блюдо з гречки? В якому світі живуть ці эховские дебіли? Самому Гірському не завадило б до речі менше жерти.

Але тренд задано. Тепер цю тему голоду будуть мусолити у всіх своїх высерах. Цікаво вийдуть з плакатами “вимагаємо не більше кілограма гречки в одні руки!”

А в цей час Росія продовжує жити і працювати. Хто-то в сільському господарстві, хтось на виробництві. Магазини повні їжі, пенсії виплачені, дотації і субсидії виплачуються. А богему не шкода. Вони вже настільки далекі від людей, що і за росіян їх насилу можна прийняти.

“Зараз єдина правильна стратегія виживання – кожен за себе. Цієї стратегії вже давно дотримуються наші політичні і економічний Олімпи, і вони сто разів праві.”

Ось власне і все, що потрібно знати про Гірського. Хоче по своїй стратегії жити – нехай живе. Але мені цікаво – коли цієї тварюки знадобиться медична, правоохоронна, або ще якась допомога, куди звертатись? В соцмережі?