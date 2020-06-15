Медики рассказали, как очистить печень и защититься от коронавируса одним махом

Больная печень буквально притягивает вирусы, предупреждают врачи.

В разгар пандемии коронавируса незначительных болезней быть не может, ведь любой сбор в огранизме может стать ахиллевосой пятой. Особенно если речь идет о таком важном органе, как печень.

О том, как спасти печень от избытка токсинов, а заодно защититься от COVID-19, пишет издание “Голос.UA”.

По словам медиков, изможденная работой наизнос печень буквально притягивает вирусы. Между тем почистить ее и помочь восстановиться можно в домашних условия, и для этого даже не придется пить горстями таблетки. Помогут доступные каждому продукты.

Так, прекрасно выводит всякую дрянь из организма чеснок. Он активирует печеночные ферменты, которые, воспрянув ото сна, принимаются изгонять токсины с новыми силами.

Хороши в этом деле также зеленые листовые овощи: шпинат, сельдерей, базилик, салат. С виду эти растения безобидны и могут заитересовать разве что отчаянно мечтающих о похудении, однако благодаря содержащимся в них хлорофиллам они буквально вытягивают токсины из крови, даже если это пестициды или тяжелые металлы. Вполне серьезный аргумент, чтобы ввести в свой рацион эти продукты.

Еще один продукт, способствующий очистке нашей многострадальной печени, – обычные яблоки. В них содержаться пектин и другие химические элементы, после встречи с которыми у печеночных токсинов просто не останется шансов.

Грейпфрут, в котором содержится много витамина С и антиоксидантов, также способствует качественной очистке печени без страданий и ненужной химии.

: info.akcenty.com.ua