Російський ринок акцій почав тиждень в сильному мінорі

Торги на російському фондовому ринку стартували в понеділок різким зниженням основних індикаторів: до 10:02 мск рублевий індекс МосБиржи втратив 2,29% до попереднього закриття і опинився на позначці 2680,92 пункту, доларовий індекс РТС до 10:08 мск впав на 3,21% до 1198,01 пункту, свідчать дані Московської біржі.

Як зазначає старший ризик-менеджер ІК «Алго Капітал» Віталій Манжос, «стан зовнішній фон перед початком торгів у Росії можна впевнено охарактеризувати як негативний».

При цьому аналітик ІК «ВЕЛЕС Капітал» Олена Кожухова констатує, що «ціни на нафту знижуються, а настрої на світових фондових майданчиках знову пішли на погіршення».

Зі свого боку, аналітики ITI Capital вказують, що ринки знижуються через побоювання з приводу другої хвилі заражень COVID-19». Так, у США, «які відновили економічну діяльність, включаючи Алабаму, Каліфорнію, Флориду і Північну Кароліну, повідомляють про щоденному зростанні кількості хворих», підкреслюють експерти.

В цілому, фіксує Манжос, «сьогодні вранці ф’ючерси на фондові індекси США демонструють сильне нерівномірне падіння в межах 1-1,9%». «Контракти на нафту сорту Brent подешевшали на 2,9%. Ф’ючерси на золото втратили в ціні 0,2%. Китайський фондовий індекс Shanghai Composite знизився на 0,3%. Японський Nikkei225 просів на 2,2%», — уточнює експерт.

Таким чином, старший аналітик ІАЦ «Альпарі» Вадим Иосуб прогнозує, що ймовірний денний коридор за індексом МосБиржи буде знаходитись в межах значень 2715-2770 пунктів, за індексом РТС — 1225-1250 пунктів.