Дипломатичний скандал між Чехією і РФ: посла викликали «на килим» до Лаврову

Міністерство закордонних справ Росії викликало чеського посла Витезслава Півонька через дипломатичного скандалу, пов’язаного з тим, що російських дипломатів вислали з країни, оголосивши персонами нон грата.

Про це повідомило видання «» з посиланням на джерело в МЗС. Дипломатичний скандал розгорівся 5 червня.

«У МЗС викликаний посол Чехії», – сказав співрозмовник агентства.

Пізніше у відомстві повідомили, що оголосили двох співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата, і заявили, що вони повинні покинути Росію до кінця дня 17 червня.

Нагадаємо, 5 червня посольство РФ в Празі отримало ноту МЗС Чехії з повідомленням про висилку з республіки двох співробітників дипломатичного представництва. До цього про визнання дипломатів персонами нон грата заявив прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабиш. Він стверджував, що один із співробітників посольства РФ навмисно направив контррозвідці неправдиву інформацію про запланований напад на чеських політиків. На думку прем’єра, дії цієї людини призвели до подальшого ускладнення чесько-російських відносин».

У МЗС РФ заявили, що дії Праги отримають адекватну відповідь і будуть враховані при формуванні російської лінії щодо Чехії.