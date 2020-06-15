З липня зміниться система фінансування лікарень

З 1 липня набудуть чинності нормативні зміни, які дозволять фінансувати медустанови на торішньому рівні.

Про це повідомив у понеділок, 15 червня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Що стосується перегляду тарифів, недопущення звільнення медпрацівників: вже на узгодженні знаходяться відповідні нормативні документи про внесення змін: не було допущено фінансування менше, ніж було в минулому році. Ці зміни, думаю, що вступлять в силу з 1 липня. І, відповідно, медичні заклади отримають фінансовий ресурс, який дозволить платити зарплати і не закритися», — сказав Степанов. Він зазначив, що ці заходи будуть діяти до кінця року.

«Паралельно ми відпрацьовуємо механізми, яким чином з 2021 року буде функціонувати система медичної допомоги», — додав міністр.