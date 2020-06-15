Екс-посадовцю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повідомлено про підозру у розтраті 19 млн гривень

Прокуратурою міста Києва за результатами розслідування фактів розкрадання активів банку ПАТ “АКБ Капітал” повідомлено про підозру колишньому уповноваженому Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розтраті понад 19 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва. Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді Уповноваженої особи Фонду по ліквідації ПАТ «АКБ Капітал», безпідставно підтверджував відсутність заборгованості перед банком в окремих кредиторів, внаслідок чого з ряду об’єктів заставного майна (житлової та комерційної нерухомості) були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження.

Вказані дії у подальшому призвели до фактичної втрати цих активів для банку, та як наслідок завдання збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Явились в місті У 2020 року екс-посадовцю було повідомлено про підозру у завданні Фонду збитків на суму 5 млн грн. Станом на теперішній час висновками судово-економічних експертиз підтверджено збитки на суму понад 19 млн гривень, у зв’язку з чим 12 червня 2020 року вказаній особі повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження СБУ і сприяння Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.