Нацкомісія з цінних паперів вважає Exlimited і B2B Jewelry шахрайством. Чому їх не закривають?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не рекомендує українським інвесторам вкладати в проект Exlimited. На думку регулятора, він може виявитися шахрайством.Те ж саме стосується B2B Jewelry.



Що таке Exlimited?

Комісія звернула увагу на Exlimited в результаті моніторингу сумнівних фінансових проектів (скам проектів), які обіцяють українцям швидкий і гарантований дохід. Exlimited спеціалізується на залученні грошей від приватних інвесторів — нібито для реалізації перспективних стартапів у галузі б’юті-технологій, мобільного медицини, кіберспорту, альтернативної їжі та інших напрямків (так говориться на сайті).

Exlimited пропонує громадянам інвестувати кошти з подальшим щоденним отриманням високого відсотка інвестиційного прибутку (від 0,4% до 1,5% щодня). Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, однак не в повному розмірі. Проект залучає депозити як в національних валютах, так і в крипто валютах.

Чому регулятор підозрює Exlimited в шахрайстві?

На сайті проекту опублікована ліцензія від 2007 року, видана в Гонконзі нібито після проведення ребрендингу бізнесу. Проте вона з високою часткою ймовірності — фальшивка.

Як зазначає держрегулятор, шахраї знаходять опубліковані в мережі ліцензії невідомих приватних компаній і видають їх за свої. «Відповідну діяльність по залученню коштів у населення і виплаті відсотків прибутку згідно з законодавством України можуть здійснювати винятково банки і кредитні спілки, зареєстровані на території України, мають відповідні ліцензії», — підкреслює НКЦПФР. Адреса офісу та контактні телефони компанії на сайті відсутні. Така анонімність для нібито «успішної міжнародної інвестиційної компанії з 20-річним досвідом» є одним з ознак шахрайства і спроби ввести в оману потенційних інвесторів. Крім того, перші згадки в мережі про компанії з 20 річним досвідом датовані кінцем березня 2020 року. На сайті Exlimited стверджується, що командою реалізовано 28 міжнародних проектів, однак не називається ні один з них. Крім того, Exlimited анонсує продаж подарункових сертифікатів, які мають ознаки облігацій (боргових цінних паперів). Щоб продавати такі папери, емітент повинен звернутися до ДКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до початку їх продажу, однак Exlimited цього не зробила. Сертифікати B2B Jewelry, за даними НКЦПФР, також мають ознаки облігацій, однак в Україні їх оборот не врегульовано, а отже їх продаж незаконна.

При чому тут B2B Jewelry?

Проект працює по реферального програми, схожої на B2B Jewelry: за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку. Для довідки: B2B Jewelry — це мережа магазинів ювелірних виробів, яка залучає інвестиції від населення з щотижневими виплатами. За кожного запрошеного новачка інвесторам нараховують додаткові відсотки. У період карантину багатьом інвесторам виплати перестали робити, проте компанія регулярно виходить з ними на зв’язок. Тим не менш, багато хто також підозрюють, що це скам через надто явних ознак піраміди.

«Проект активно рекламується на YouTube тими ж блогерами, які нещодавно переконували громадян вкладати кошти в B2BJewelry, і в співтовариствах вкладників B2BJewelry в соціальних мережах», — повідомляє НКЦПФР.

Нещодавно нацкомісія застерігала українців також від інвестицій в B2B Jewelry: «Даний проект пропонує громадянам придбання ювелірних виробів і подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні які-небудь реквізити особи, що її видав. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретного юридичної особи, а отже відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов’язаннях за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дозволяє встановити зв’язку з реальними бенефіціарами проекту».

Чому ці проекти просто не закриють?

Їх можуть закрити, тільки якщо вдасться виявити їх юридичних бенефіціарів. Як пише НКЦПФР, як і у випадку з B2B Jewelry це важко. «У зв’язку з відсутністю ідентифікації та повноваження щодо встановлення такої ідентифікації, НКЦПФР не може здійснити адміністративні заходи належного реагування по B2B Jewelry. Комісія зазначає, що інвестування в даний проект створює значні ризики втрати інвестованих коштів для інвесторів. НКЦПФР вже повідомила правоохоронні органи про порушення законодавства з боку проекту B2B Jewelry і його соціальної небезпеки». З Exlimited ще важче. Компанія працює виключно через інтернет, в той же час у B2B Jewelry розгалужена мережа офлайн-магазинів.

informator