Учасникам зустрічі з Путіним в День Росії довелося провести на карантині 12 днів

В День Росії 12 червня Володимир Путін вручив зірки Героїв Праці кільком росіянам. Захід відбувся на Поклонній горі. За інформацією газети «Коммерсантъ», деяким з учасників зустрічі з президентом до цього довелося провести 12 днів на повному карантині.

Як зазначає ТАСС, це була перша така церемонія за участю Володимира Путіна та запрошених осіб з початку епідемії коронавіруса. Золоті зірки Героїв Праці з рук глави держави отримали художній керівник Малого театру Юрій Соломін, голова Науково-дослідного інституту невідкладної дитячої хірургії та травматології Леонід Рошаль, керуючий директор Улан-Udènskogo авіаційного заводу Леонід Білих і оператор поста управління стана гарячої прокатки Магнітогорського металургійного заводу Олександр Моторін.

«Коммерсантъ» з посиланням на джерело в адміністрації президента повідомляє, що кожен з брали участь у нагородженні в обов’язковому порядку пройшов тест на коронавірус, а деякі 12 днів перед зустріччю провели на повному карантині. 12 червня лауреати підходили до президента, він тиснув їм руки, деякі навіть обіймалися з ним. У масці і рукавичках на нагородженні був тільки Леонід Рошаль.

Церемонія нагородження Героїв Праці зазвичай приурочена до 1 Травня, але в цьому році її перенесли з-за епідемії коронавіруса. З кінця березня в графіку президента Росії були в основному відеоконференції, і лише зрідка — очні зустрічі. На святкування 9 Травня Путін приїжджав в Кремль, тоді він поклав квіти до могили Невідомого солдата і з Іванівської площі спостерігав за повітряним парадом на честь 75-річчя Перемоги, а потім на Соборній площі провів огляд маршу піших і кінних караулів Президентського полку.