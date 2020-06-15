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В Україні зривається курортний сезон: попит впав, але ціни зросли до рівня Європи

15.06.2020

Незважаючи на пом’якшення карантину, українці не поспішають їхати на відпочинок в рідній країні, а ціни на курортне житло стрімко ростуть.

Порівняно з минулим роком, влітку 2020-го на пляжах Одеської, Херсонської та Миколаївської областей на 75% туристів менше. Немає відпочиваючих на курортах західної України, повідомляє НВ.

Туристи не масово поїхали на відпочинок ні після запуску внутрішнього авіа – та залізничного сполучення, ні після відкриття баз відпочинку. Поки що спостерігається невеликий туристичний інтерес тільки до одеси.

Тим часом готельєри і ресторани продовжують піднімати ціни. За попередніми даними, вони вже зросли на 10-30%, і зараз відпочинок в Україні по бюджету можна порівняти з відпочинком в Болгарії.

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