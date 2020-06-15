Віце-прем’єр Стефанишина підтвердила свій статус у справі Лукаш і розповіла подробиці

Віце-прем’єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина підтвердила, що вона є підозрюваною у справі міністра юстиції часів режиму Януковича Олени Лукаш. Про це вона повідомила в інтерв’ю Європейської правді.

Стефанишина зазначила, що в 2014 році під час Революції гідності вона очолювала відповідальний за євроінтеграцію відділ Мін’юсту та ініціювала проведення досліджень на тему євроінтеграції. Разом з тим чиновниця підкреслила, що на той момент вона діяла в рамках закону.

Віце-прем’єр додала, що у зазначеній справі фігурують «багато осіб з Міністерства юстиції», проте саме виробництво має номінальний характер», а «не є бурхливим розслідуванням».

«Я як керівник підрозділу, що відповідає за європейську інтеграцію, ініціювала проведення цих досліджень. І вони були проведені, опубліковані та проаналізовано міністерствами. Оскільки в той час, мабуть, була необхідність мати певні кримінальні справи, щоб підтримувати санкційний режим — тому, я думаю, правоохоронці в 2014 році побачили щось більше, ніж є насправді», — сказала Стефанишина.

Крім того, віце-прем’єр додала, що зі свого боку вона всіляко сприяла слідству — надавала всі необхідні документи і факти.

Як повідомлялося раніше, журналіст Данило Мокрюк повідомив, що на сьогоднішній Ольга Стефанишина знайомиться з матеріалами справи, по якій вона проходить підозрюваної. Він також нагадав, що в чомусь підозрюють віце-прем’єра.