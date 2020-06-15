“З багна і палиць”: на Полтавщині дорогу за 260 мільйонів будують з неякісних матеріалів

Міжнародна будівельна компанія чі дорожній картель? Українське ТОВ «Онур» із турецьким корінням економити на будматеріалах та зазіхає на найбільші тендери завдяки змові із замовниками робіт.

Невже вітчизняних автодорівців не лякають численні кримінальні справи проти «улюбленого» підрядника? Дивіться у розслідуванні Аллі Легези.

За твердженням джерел «СтопКору», сьогодні «Онур» краде бюджетні кошти, здійснюючи підміну піску на ґрунтову суміш при будівництві траси через Полтавську область. Інсайдери розповідають: у порушення технології підрядник замість піску використовує незаконно видобутий ґрунт, змішаний з глиною.

Хоча технологія має бути геть іншою: «Взагалі спочатку має йти пісок, потім – шар щебеню, потім – ще суміш щебеню з цементом, потім – три шарі асфальту, а згори йде 5-сантиметровий шар зносу ЩМА», – розповідає майстер дорожньої фірми Сергій Петровський.

А ще «Онур» неодноразово ловили на незаконному видобутку матеріалів для будівництва. Задокументовано щонайменше шість випадків крадіжки дорожниками піщаної суміші на Львівщині та у Полтавській області. Незаконно видобувають не тільки пісок, але і воду, і ту ж глину, що її, за твердженням наших джерел, сьогодні вкладають під асфальт. І це явно суперечить державним будівельним нормам.

Одна з поширених схем — «економія» на матеріалах Ілюстрація: СтопКор

Разом із правозахисниками «Стоп корупції» наша знімальна група проінспектувала, як саме компанія «Онур» будує нову дорогу через Хорольський район Полтавської області. Перед технікою неподалік села Ковтуни ми побачили купи ґрунту. І ця багнюка з глиною, за інформацією від наших джерел, добута нелегально, без ліцензії, придбана за безцінь, а задокументована як пісок за ціною 150-180 грн за тонну.

Ми, щоправда, не експерти у сфері будівництва автошляхів, альо сумніви, щодо якості матеріалів у нас виникли. Чи є в піску зайві домішки – працівники «Онуру» нам пояснювати не захотіли.

Зважаючи, що на цьому об’єкті необхідно приблизно 2 млн тонн, піску загальна сума, що може бути привласнена «Онуром», становитиме 260 млн грн.

Які саме матеріали використовує компанія «Онур» для будівництва нових доріг на Полтавщині — зараз перевіряють члени осередку «Стоп корупції» у місті Кременчук. Правозахисники побували на кількох об’єктах зі спорудження автошляхів і взяли на лабораторний аналіз зразки піщаної суміші. Про результати експертизи дивіться вже за кілька днів у наших наступних випусках.

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