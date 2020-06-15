Турецька фірма з кримінальним минулим претендує на 85 мільярдів від «Укравтодору»

Рекордний бюджет для вітчизняних доріг: цьогоріч в Україні на будівництво та ремонт автошляхів виділили 107 мільярдів гривень.

85 з них – для «Укравтодору», який вже озвучивши наполеонівські плани на 2020-й: відремонтувати 4 тисячі км доріг. Та кому «Укравтодор» планує довірити цю місію? І за допомогою яких схем компанії-гіганти «пиляють» бюджетні мільярди? Розслідувала Алла Легеза.

Найпопулярніша схема — банальна економія на будівельних матеріалах, що відбувається на об’єктах будівництва доріг і сьогодні. Про це нам розповів уже колишній співробітник правоохоронних органів, який розслідував розкрадання бюджетних грошей.

За його словами, наразі поліція, СБУ та НАБУ розслідують декілька кримінальних справ щодо порушення технології будівництва автошляхів та ДБНів дочірніми компаніями турецького гіганта «Онур» в Україні.

Нагадаємо, «Онур» — це турецька група дорожніх компаній, до складу якої входять її українська дочірня фірма «Онур Конструкціон Інтернешнл» та Представництво «Онур Тааххют». Будують та ремонтують автошляхи в Україні ці компанії ще з середини «нульових» років.



Дві дочірні компанії працюють в Україні з 2000-х Ілюстрація: СтопКор

Як розповів екскерівник сектору інфраструктури Офісу ефективного регулювання BRDO Владислав Притоманов, ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» працює з вітчизняними коштами дорожнього фонду, тоді як турецька компанія має справу з грошима міжнародних фінансових інституцій, таких як ЄБРР та ЄІБ.

Група компаній «Онур» успішно заявила про себе у світі, проте в Україні зарекомендувала себе неоднозначно. Якщо наші чиновники роботою дорожників зі світовим ім’я ям задоволені, то у правоохоронців і представників громадськості чимало запитань до роботи «Онура».

Ці дорожні фірми — фігуранти щонайменше 30 кримінальних проваджень, більшість із них — за розтрату державних грошей, нелегальний видобуток матеріалів для будівництва, підробку документів тощо.



«Онур» фігурує в кількох десятках кримінальних проваджень Фото: СтопКор

Ще у 2006-му Генпрокуратура порушила справу проти компанії за привласнення державних коштів. За версією ГПУ, «Онур» перерахував пів мільйона двом фірмам за щебінь, що не поставили, на ремонт траси Київ-Одеса. Прокурори три роки намагались довести, що це крадіжка бюджетних грошей, а з 2009 року згадки справи у реєстрі припинились.

У 2011 році проти керівника компанії «Онур» Їлдиза Бірола відкрили справу за підробку довідок про вартість виконаних робіт та акт їх приймання. Дороги будувалися в рамках Євро-2012. Суд визнав винним Бірола, альо до відповідальності його так і не притягнули у зв’язку із закінченням рядок давності. Був і другий вирок для Їлдиза Бірола за службову недбалість, але він і досі керує «Онуром».

У 2014 році провадження проти українського «Онура» почали за завищення вартості робіт під час ремонту столичних проспектів Бажана та Перемоги і за виведення 119 млн грн на рахунки фіктивних фірм. А вже за рік – порушили справу за виведення в готівку 101 млн через фіктивні фірми.

У 2017 році, за даними столичних слідчих, «Онур» перерахував ТОВ «Інгран» кошти на придбання бордюрів, надалі ці гроші вивели в готівку і привласнили. А вкрасти більшу частину грошей вдалося завдяки зменшенню щільності асфальту приблизно на 40%. У справі також фігурують посадовці «Київавтодору».

Та всі кримінальні справи та викриття розслідувачів, вочевидь, ніяк не лякають і не зупиняють дорожників, які продовжують замовляти «онурівцям» роботи бюджетним коштом.

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