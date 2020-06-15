У Москві таксист розстріляв поліцейських

На Ленінському проспекті в Москві ведеться стрілянина. Про це в понеділок, 15 червня, повідомляє Telegram-канал «112».

За даними каналу, поранені два співробітника ДІБДР. Їх поранив водій таксі при затриманні. Один з постраждалих знаходиться у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що російський поліцейський розстріляв трьох хуліганів, які на нього напали. Інцидент стався в ніч на суботу, 13 червня, в селі Середа міського округу Шаховська. Невідомі підійшли до 26-річному оперуповноваженому ОМВД по району Північне Тушино, одягнений у цивільне, біля одного з місцевих продуктових магазинів. Нападники вимагали у нього гроші, а потім повалили на землю і стали бити. Поліцейському довелося оборонятися. Він зробив кілька пострілів з травматичного пістолета.