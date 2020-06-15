Американец нашел пирамиду на Марсе и попросил сделать его главой NASA

Уфолог не оценил по достоинству произведения искусства марсиан

Известный в США уфолог Скотт Уорринг уверен, что на Красной планете когда-то была развитая цивилизация пришельцев. Настолько развитая, что даже оставила после себя пирамиды – точно такие же, как в Египте. Их, правда, никто кроме самого уфолога не заметил. А Уорринг утверждает, что марсианский ровер Curiosity сделал достаточно фотографий этих пирамид, но власти, как обычно, все замалчивают.

“Я просматривал фото, сделанные марсоходом, когда натолкнулся на две большие головы и, возможно, третью рядом. Затем я увидел пирамиду, у нее четыре стороны, она идеально сбалансирована с каждой стороны. Со временем она утонула в песках, но мы все еще можем видеть его великолепные детали”, – говорит уфолог. Прямо за треугольной скалой и слева от нее находятся два валуна, которые господин Уорринг считает скульптурами инопланетян. “Лица очень примитивны по дизайну. У одного лица есть шлем, два торчащих уха, лицо с двумя глазами и носом. Детали плохие, но кто я такой, чтобы судить, что в марсианской культуре считалось прекрасным”, – говорит Уорринг.

Показанная часть Марса на самом деле никем не скрывается и не скрывалась. Гора Элси известна со времен первых наблюдений за Марсом, она действительно удивительно похожа на пирамиду – но только с определенных ракурсов. Подъезжая ближе, роверы фиксировали, что гора не имеет даже отдаленно четких форм – обычное геологическое образование.

Это не первый случай, когда Уоринг делает такого рода заявления. Несколько месяцев назад уфолог утверждал, что обнаружил бедренную кость на Марсе, и утверждал, что это подлинное доказательство существования инопланетян. Именно поэтому он обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием назначить его главой NASA. Взамен Уорринг пообещал раскрыть все секреты инопланетян.

: vesti.ua