VIP-ДТП з наслідками. Коли суспільство трясе

Згадуємо найбільш гучні аварії, учасниками яких ставали непрості люди: як це було — і чим закінчувалося.

Днями актор Михайло Єфремов, керуючи Jeep Grand Cherokee в стані алкогольного сп’яніння, через подвійну суцільну вилетів на зустрічну смугу та скоїв лобове зіткнення з автофургоном доставки. Водій-кур’єр Сергій Захаров помер через кілька годин у реанімації НДІ ім. Скліфосовського. «Росбалт» згадав скандальні аварії з участю багатих, знаменитих і наділених владою людей.

Син міністра оборони. Не мав можливості запобігти наїзду

Увечері 20 травня Олександр Іванов, син тодішнього міністра оборони Сергія Іванова, на вулиці Лобачевського в Москві на регульованому пішохідному переході збив на автомобілі Volkswagen Bora 68-річну Світлану Берідзе, яка померла на місці. Слідство тривало півроку і закінчився виправданням сина високопоставленого чиновника.

За висновком експертів, «водій Іванов А. С. не мав технічної можливості запобігти наїзду на пішохода Берідзе С. До». Як зазначили в МВС, це висновок був заснований на свідченнях свідків, а також результати декількох слідчих експерименту та 12 експертиз. В момент скоєння ДТП Олександр Іванов був тверезий. Також, зазначили у відомстві, він мав 9-річний досвід безаварійного водіння.

А потім з’явилося кримінальну справу проти зятя загиблої, який нібито накинувся на Іванова з кулаками.

«Родичка» міністра охорони здоров’я. Лікування у психіатрів

На Смоленській площі Москви 25 серпня 2007 року Анастасія Мальцева (як повідомляли ЗМІ, за неофіційною інформацією — родичка тодішнього міністра охорони здоров’я Михайла Зурабова) на автомобілі Nissan Almera на нерегульованому пішохідному переході збила на смерть вагітну москвичку Євгену Пугачову. Її наречений відбувся травмами. Молоді йшли в магазин за обручками.

Кримінальну справу за фактом ДТП, незважаючи на свідчення свідків та записи відеокамер, порушили не відразу. А незабаром в матеріалах справи з’явилося висновок стаціонарної судово-психіатричної експертизи, яка визнала Мальцеву неадекватною і рекомендовавшей призначити їй «амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра за місцем проживання». Сама винуватиця ДТП перебувала в цей час у спеціалізованій клініці. Згодом суди різних інстанцій, включаючи Верховний, з тими чи іншими формулюваннями відставляли дане рішення в силі.

Невідомо точно, чи мала Мальцева ставлення до тодішнього глави Минздравразвития, але точно відомо, що її близькі родичі працювали в НДІ ім. Сербського (саме з цієї причини інститут відмовився від проведення експертизи Мальцовой).

Дочка глави Іркутського виборчкому. Відстрочка і амністія

ДТП за участю Ганни Шавенковой, консультанта апарату «Єдиної Росії» в обласному заксобрании, відбулося 2 грудня 2009 року. Автомобіль Toyota Corolla біля будівлі Байкальського університету економіки і права в Іркутську вилетів на тротуар і збив сестер Юлію та Олену Пяткова. Від отриманих травм 27-річна Олена Пяткова померла, а 34-річна Юлія стала інвалідом. За однією з версій, Шавенкова при перестроюванні переплутала педалі газу і гальма, після чого не впоралася з керуванням і вилетів з дороги. Після аварії дочка голови місцевого виборчкому вийшла з машини і, не звертаючи уваги на збитих жінок, почала оглядати пошкодження автомобіля, а потім телефонувати по мобільному телефону. Лікарів для потерпілих викликали свідки аварії.

У серпні 2010 року суд присудив Шавенковой три роки в колонії-поселенні з відстрочкою в 14 років, відклавши виконання вироку до 2024 року народження у підсудної дитини. Таким чином, до моменту закінчення відстрочки термін давності вчиненого правопорушення фактично повинен був закінчитися. А в травні 2015 року Жовтневий районний суд Іркутська прийняв рішення звільнити Шавенкову по амністії на честь 70-річчя Перемоги від кримінального покарання. Подання про звільнення було внесено АДМІНІСТРАЦІЇ.

ДТП з машиною віце-президента «Лукойлу». Винна загибла

У будинку № 30 на Ленінському проспекті Москви 25 лютого 2010 року відбулося зіткнення Mercedes S500, в якому перебували віце-президент «Лукойл» Анатолій Барков, водій і охоронець, з автомобілем Citroën, керованим 37-річною мешканкою Підмосков’я Ольгою Александріної. В результаті ДТП Александріна загинула на місці, а перебувала в іномарці її свекруха, відомий акушер Віра Сидельникова, померла в реанімації. Барков, який стверджував, що перед ДТП спав, отримав легкі травми.

Справа викликала величезний суспільний резонанс. До початку судового слухання винними були названі загиблі (згодом поширив цю інформацію співробітник ДАІ отримав стягнення). В ЗМІ з’являлися дані про нібито спроби приховування доказів: кримінальну справу не порушували перші два дні, на автомобілі Баркова відразу змінили номери, машини повернули власникам, а не відправили на експертизу. 5 березня 2010 року ДАІ оприлюднила відеозапис ДТП з однієї з камер спостереження. На записі відсутній момент зіткнення, однак було видно, як автомобіль Баркова виїжджає на зустрічну смугу. У серпні від інсульту помер чоловік і син загинули в ДТП. Дочка Александріної залишилася круглою сиротою. На тлі розгортання скандалу тодішній президент РФ Дмитро Медведєв доручив МВС розібратися в ситуації. І 7 вересня 2010 року тоді начальник столичної міліції Володимир Колокольцев оприлюднив підсумки розслідування: «Результати проведених по справі експертиз не показали, що винуватцем ДТП був водій віце-президента „Лукойлу“».

У підсумку Гагарінський суд Москви визнав загиблу Александріна винною в порушенні правил дорожнього руху і припинив справу стосовно неї у зв’язку зі смертю. 20 листопада 2013 року Мосміськсуд остаточно визнав вирок законним. Родичі загиблих подали позов до ЄСПЛ.

Аварія з машиною, в якій їхала дружина глави МВС Росії. Докази знищені, винен загиблий

У липні 2010 року автомобіль Volkswagen Multivan а360мр97, закріплений за керівництвом МВС, на зустрічних курсах зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21041, в якому знаходилися робітники-ремонтники Віктор Абасев і Ратмір Миколаїв. Перший загинув на місці, другий — в лікарні.

Які прибули на місце події інспекторів ДПС практично відразу змінили співробітники спецполку ГИБДД, попросили своїх колег «не заважати їм». До ранку всі сліди аварії були усунені, включаючи сліди гальмівного шляху, залишені протекторами автомобілів. Більш того, камери, якими був обладнаний перехрестя, також були демонтовані, і офіційно відеозапису ДТП не існує.

МВС після скандалу було змушене визнати, що в мікроавтобусі в якості пасажирів знаходилися дружина глави МВС Рашида Нургалієва Маргарита Нургалієва, з подругою. За словами водія іномарки, «Жигулі» став винуватцем інциденту, виїхавши на зустрічну смугу, незважаючи на попереджувальний червоне світло світлофора. Іномарка ж нібито рухалася зі швидкістю 60 км/год на зелене світло. Версія водія була прийнята, як єдина, оскільки пасажири «Жигулів» померли. Всі матеріали дослідчої перевірки були вилучені, стверджував Олександр Хінштейн в журналістському розслідуванні.

Вже після відставки Нургалієва Генпрокуратура в кінці травня 2012 року зажадала скасувати відмовний матеріал по смертельному ДТП: перевірка показала, що рішення про відмову в порушенні справи «прийнято незаконно». Подальшої інформації в ЗМІ не надходило.

Суддя Щелковського міськсуду. Колонія-поселення замість зони

В Ульяновську 22 січня 2011 року суддя підмосковного Щелковського міськсуду Валерій Сас в стані алкогольного сп’яніння за кермом Toyota Highlander, слідуючи за «Імператорського» мосту через Волгу, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ, ехашем в зустрічному напрямку. В результаті ДТП 22-річний водій «Жигулів» Ильназ Ільясов помер на місці, 23-річна пасажирка Альбіна Шарафутдинова, яку тривалий час не могли доставити в лікарню, померла через кілька годин. Ще одна 52-річна пасажирка «Жигулів» була госпіталізована у важкому стані і змушена була тривалий час провести в лікарні. Прибулому на місце інспектору ДПС Макулову, за його свідченнями, Сас пропонував «вирішити питання» на місці (або визнати обопільну вину обох водіїв, або представити справу так, що «Жигулі» виїхали на смугу руху Toyota), але той відмовився.

Через місяць ККС Московської області позбавила Саса суддівських повноважень, причому сам суддя намагався піти за власним бажанням, з збереженням привілеїв. В результаті розслідування Сас був визнаний винним за ч. 6 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху, вчинене особою, яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть двох осіб). Держобвинувач вимагав для нього 8,5 років колонії. Однак суддя Ігор Киргизів, визнавши пом’якшувальними обставинами позитивні характеристики Саса, наявність у нього малолітню дитину, а також той факт, що він перерахував на рахунки потерпілих 1 мільйон 50 тис. рублів: з 450 тис. батькам загиблих і 150 тис. жінці, яка вижила в аварії, призначив колишньому судді 5,5 років колонії-поселення.

Драматург і прозаїк Радзинський. Амністія

ДТП за участю Едварда Радзинського відбулося влітку 2011 року в Істрінському районі Підмосков’я. Намагаючись об’їхати пробку, письменник Volvo XC90 виїхав на зустрічну смугу і врізався у виконували подібний маневр автомобіль. Водій Nissan X-Trail вижив, а його 24-річна знайома, яка сиділа на передньому пасажирському місці, померла. Свою провину в ДТП Радзинський визнав, хоча запевняв, що не порушував правил — не бачив іншу машину, а потім вже не встиг запобігти аварії.

Слідство спочатку вважало, що обидва водії виїхали на зустрічну смугу, однак після експертизи МАДІ схилилося до вини одного Радзинського. Письменникові загрожувало до 5 років позбавлення волі. Однак у 2014-му році Радзинський потрапив під амністію на честь 20-річчя Конституції РФ. Він визнав провину і попросив про поблажливість. У підсумку Савеловський суд зобов’язав його виплатити постраждалій стороні 2 млн рублів — в п’ять разів менше, ніж просив батько загиблої дівчини.

Співак Вітас. Позбавлення прав і штраф

Співак Віталій Грачов (Вітас) 10 травня 2013 близько ВВЦ (нині ВДНГ) на Infiniti збив 28-річну велосипедистку, а потім зіткнувся з припаркованими рядом Hyundai і Mercedes. Нетверезий співак вискочив з машини і розмахував перед присутніми пістолетом (потім з’ясувалося, що це муляж), також він накинувся на співробітника поліції і штовхнув його. Дівчина з неважкими травмами була госпіталізована. Вітас від медичного огляду відмовився. Ситуація ускладнювалася тим, що ДТП сталося на стоянці біля входу на ВВЦ, не є проїзною частиною.

Незабаром адвокати Грачова висунули версію, що за кермом був не він, а його водій. Але в підсумку співак визнав провину і публічно вибачився перед потерпілою. За відмову від медобстеження він був позбавлений прав на 1,5 року (раніше Вітас вже позбавляли прав за нетверезе водіння, а нові, будучи громадянином України, здобув на території цієї країни). За насильство щодо поліцейського Грачов був оштрафований на 100 тис. рублів. Примітно, що у момент ДТП в машині співака перебували її дочка і дружина. Остання намагалася відбити чоловіка у поліції.

Співачка Шавріна. Примирення і компенсація ушерба

Співачка Катерина Шавріна 21 березня 2014 на 36-му км траси Москва-Рославль не впоралася з керуванням своєї Honda CR-V. Автомобіль вилетів на зустрічну смугу, після чого сталося зіткнення з Audi A4. В аварії загинула молодша сестра Шавриной Тетяна Мудрецова, друга сестра Радиада Тунева, також їхала в машині, отримала травми.

Кримінальну справу було порушено за ст 264 (порушення ПРАВИЛ дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, що призвело з необережності смерть людини). Потерпілими визнали родичів загиблої і Туневу. Пізніше кримінальну справу було припинено за примирення сторін у досудовому порядку. Однак у підсумку Радиада Тунева залишилася незадоволена отриманими компенсаційними виплатами за заподіяну здоров’ю шкоду. Сестри не спілкувалися кілька років.

Глава ГИБДД Кузбасу. Четверо загиблих і УДО

У квітні 2016 року на 26-му км автодороги Кемерово Яшкино — Тайга Toyota Land Cruiser 200, якою керував начальник ГИБДД Кемеровській області Юрій Мовшин, врізалася в Toyota Corona Premio. Дві пасажирки седана загинули на місці аварії, двоє померли пізніше в лікарні. За свідченням очевидців, яких цитували ЗМІ, Мовшин спочатку викликав на місце НП особистого водія, потім приїхав його адвокат. Через 40 хвилин прибули співробітники ГІТДД і почали оформляти ДТП.

Мовшин не визнав провини, в останньому слові заявив, що не збирається виправдовуватися, тому що «не винен у тому дорожньо-транспортну пригоду і смерті потерпілих». У січні 2018 року суд засудив його до чотирьох з половиною років в колонії загального режиму (він був узятий під варту в залі суду, оскільки перебував під підпискою про невиїзд). А 2 червня 2020 Мовшин вийшов на свободу за УДЗ (причому перший раз про умовно-дострокове звільнення він попросив через 1,5 року після вироку). У висновку винуватець ДТП з чотирма загиблими провів два роки і чотири місяці.

Примітно, що у вересні 2011 р. Юрій Мовшин вже ставав учасником ДТП, в якому загинула людина, проте тоді слідчі органи не виявили його провину.

Син бізнесмена. Втеча за кордон

У травні 2016 року, керуючи машиною батька, 24-річний Микола Григор’єв, маневруючи на швидкості понад 200 км/год на Ferrari F430 Scuderia потужністю 408 к. с., в районі 40-го км Мінського шосе зіткнувся з Peugeot і слідував за ним на буксированому тросі Renault. Від удару другий автомобіль перекинувся і спалахнув. Що знаходилися в салоні Renault водій та пасажирка загинули. Водій спорткара отримав незначні забої. На місці ДТП він заявляв, що всьому виною лежала на дорозі покришка, яку потрібно було об’їхати.

Затримувати винуватця ДТП одразу не стали, а кримінальну справу порушили лише через два дні. Між тим молодий чоловік, що виявився сином московського бізнесмена Дмитра Голяткина, вже став для слідства недоступний. «Передбачуваний винуватець аварії за зміненим настановним даними перетнув кордон суміжної держави. Він оголошений у міжнародний розшук», — зазначили в підмосковному главку МВС.

Співробітниця Минобра Мурманської області Хоруженко. Родина потерпілого заплатить

У липні 2018 року співробітниця Міністерства освіти і науки Мурманської області Лілія Хоруженко в селі під Мурманськом збив 12-річного хлопчика, який виїхав на дорогу на велосипеді. У Генріха Ширшова була зламана щелепа, вибиті передні зуби, він отримав струс мозку. Однак, як пояснили в ГИБДД, складу адміністративного порушення в діях чиновниці не виявлено: підліток виїхав на нерегульований перехрестя нерівнозначних доріг. Крім того, хлопчик, як зазначили в прес-службі УМВС Росії по Мурманської області, порушив ще один пункт ПДР, який забороняє дітям до 14 років їздити на велосипеді по дорогах.

А через рік вже екс-чиновниця Хоруженко подала позов до сім’ї Ширшовых і зажадала відшкодувати 120 тисяч рублів за подряпаний автомобіль і розбите бокове дзеркало. 10 червня 2020 року Жовтневий районний суд Мурманська зобов’язав їх виплатити компенсацію.