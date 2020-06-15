Гроші МВФ прийшли, і влада може дозволити собі говорити те, що думає. А думає вона про те, що не буде виконувати взяті на себе зобов’язання – Фурса

Гроші МВФ прийшли, і українська влада може дозволити собі говорити те, що думає. А думають вони про те, що не будуть виконувати взяті на себе зобов’язання.

Але в цей раз буде ідеологічна база. Злісний Захід викручує нам руки. І пригнічує наш суверенітет. Нав’язує нам щось. А ми самі з вусами. І цілий глава комітету мовить нову політику партії. Загалом, все В дусі політики антиамериканізму, особливо логічного в той момент, коли ми ведемо війну з Росією і США наш основний і найбільш надійний союзник.

При цьому, тези для дискредитації співпраці з МВФ вибираються зовсім безсовісні. І просувається дика думка, що раніше в рамках співпраці з МВФ робилося, в збиток інтересів українців і для інтересів кредиторів. Як ніби макроекономічна стабільність в країні важлива саме кредиторам. І не важлива українцям.

Низька інфляція в Україні вигідна нашим кредиторам. Каже Гетьманців. І не вигідна нам. Мені важко зрозуміти, яким боком низька інфляція важлива кредиторам, які, за словами важливого депутата від Слуги Народу, викручують українцям руки, примушуючи тримати інфляцію під контролем. Але я можу зрозуміти, чому українцям потрібно, щоб ціни не росли стрімко. І навіщо українському бізнесу інфляція під контролем, якщо він хоче мати доступ до дешевих кредитів. Це я теж розумію. Але важко зрозуміти, як можна одночасно хотіти дешеві кредити і високу інфляцію. Хоча ні, це можна зрозуміти, якщо ви плануєте тупо друкувати гроші і роздавати їх через держбанки. Але це завжди закінчувалося однаково.

І так, якось не гарно звучить фраза, що депутат від влади вимагає розігнати зростання цін в Україні.

Обмеження державних гарантій вигідно нашим кредиторам, каже Гетьманців. І не вигідно нам. Тобто пан Гетьманців пропонує нам різко наростити боргове навантаження, роздаючи державні гарантії направо і наліво. І так, це може бути невигідно нашим кредиторам тільки в тому випадку, якщо в результаті станеться дефолт. Але це як би й нам не дуже добре. Адже Правда? А на що здатна українська влада, українські чиновники, коли вони можуть давати гарантії всьому, що рухається, ми здогадуємося. І українським платникам податків якраз вигідно, щоб держгарантії були під контролем і борг не ріс. Або всі ці роки ми не чули крики про борговій петлі.

А тут раптом виявляється, що МВФ не хоче, щоб ми нарощували борг і залазили в петлю, а українські депутати, противники МВФ, цього хочуть. Ось це розрив шаблонів.

А комітет пана Гетьманцева вже готовий звинуватити Нацбанк у всіх тяжких гріхах, називаючи біле чорним і чорне білим і підписуючись під шаленим терміном «піраміда ОВДП» і при стабільній гривні в кризу, звинувачуючи Нацбанк у тому, що він не зберіг валютну стабільність. І створюючи базу під знищення незалежності НБУ.

У Росії, коли придумали термін «суверенна демократія». Це означало, що йдіть ви куди подалі з демократією, ми суверенні все з себе і тому нам вона не потрібна, але для пристойності ми скажемо, що це наш такий вигляд, суверенної демократії.

А тепер ось українська влада занепокоїлися суверенітетом. І придумують свою суверенну економіку. При тому, що ми цю суверенну економіку вже реалізовували багато разів, і кожного разу все закінчувалося погано. Але ось хочемо ще раз випробувати. Під егідою міцних господарників. Зруйнувати те, що було створено і знову завалити українську економіку.

Як казав Ейнштейн, немає більшої дурості, ніж робити одне і те ж і розраховувати на різний результат.

Один з депутатів «Слуги народу» написав, що все, що він думає про співпрацю з МВФ – це приниження і сором. І може бути приниження в тому, що ми самі не здатні робити ті реформи, які необхідні країні і соромно, що політики не знаходять у себе в засіках політичної волі для цього? Тоді так, емоції схожі. Соромно за наших політиків, що без чарівного пенделя від МВФ вони ні на що не здатні. І принизливо, що з-за дій українських політиків ми знову можемо потрапити в кризу, просто не виконуючи своє слово. Це буде принизливо, пояснювати інвесторам, чому це відбувається.