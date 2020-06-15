Не одній нафтою живі, чи Тільки бізнес, нічого особистого.

Операція по витягуванню з американської буцегарні панів – Бута і Ярошенко вступила у свою вирішальну фазу…

Нагадаю, хто забув, що це за тулуба, заради яких сьогодні Московський міський суд впаяв американському громадянину Підлозі Уилану 16 років «строгача»… звинувативши його в шпигунстві проти РФ…

Пан Бут, який перебуває в американській в’язниці з 2008-го року, в 2012-му американська Феміда впаяла йому 25 років «ізоляції» за такі милі пустощі, як незаконна торгівля зброєю і фінансова підтримка ряду терористичних движей, попередньо довго і копітко полюючи за ним по всьому світу…

Цікавляться пам’ятають фільм з Ніколасом Кейджем «Збройовий барон», подейкують, що прототипом головного героя був Віктор Анатолійович Бут.

У свою чергу, пан Ярошенко, загримів в американські «місця ізоляції» в 2011-му році спалившись на підготовці перекидання в Штати достатньо великої партії кокаїну, за що в тому ж році огреб 20 років тюряги.

Але, як виявилося, все оце, що сталися з «поважними» російським громадянами не зовсім задовольнило» ряд кремлівських чиновників з «вищого ешелону» тамтешньої влади і тому, в свій час, була дана команда «організувати витягування»…

З цією метою 28-го грудня 2019-го року орки організували «затримання в ході проведення шпигунської акції» американського громадянина Підлоги ділеп, уїла, 48 років зроду, прибулого до цього 22-го грудня до Москви на весілля свого товариша по службі по Корпусу морської піхоти США, який, схоже здуру, вирішив одружитися на громадянці РФ…

У зв’язку з цим хочу нагадати, що скандал з російським «дипломатичним» кокаїном в Аргентині і його перевезення на літаку «правої руки» самого Ху*ломЕна секретаря Радбезу пана Патрушева, а також регулярні воплі Мордорского Мзс із закликами «АсваБАдите Бута і ЯрошенкА» – це все з тієї ж «опери»…

Так от, сьогодні адвокат Підлоги ділеп, уїла, хтось Віктор Жеребенков повідомив журналістам, що російські спецслужби не тільки домоглися засудження його підзахисного, але й «… ще з грудня місяця ведуть переговори про його обміні на Бута і Ярошенко»… тобто практично з моменту його затримання… Просто чудово…!!!

Чесно кажучи, я не знаю як точно охарактеризувати цю «АпЫрациЮ» мордорских спецслужб… тероризм, взяття заручників, шантаж або ще якось…

Думаю, 150 конгресменів-республіканців з Палати представників парламенту США були ще «толерантні» і «м’які» у визначеннях у своїй Доповіді, пропонуючи офіційно визнати РФ спонсором тероризму. Цілком можливо до перерахованих там «подвигів» можна додати незаконну торгівлю наркотичними речовинами в промислових масштабах і контрабандні поставки озброєння та військової техніки усім платоспроможним «бажаючим», включаючи терористів…

Отакий наркокартель і нелегальна збройова база в одному флаконі…просто чудово…!!!

Костянтин МАШОВЕЦЬ