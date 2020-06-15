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У Єкатеринбурзі п’яну нянечку дитсадка застали сплячої в дитячому ліжечку

15.06.2020

В Екатеринбурге пьяную нянечку детсада застали спящей в детской кроватке

В одному з приватних дитячих садів Єкатеринбурга батьки застали виховательку спить п’яним сном на дитячому ліжечку.

Як передає E1.RU батько одного з вихованців дитсадка вдень прийшов перевірити догляд за своєю дитиною в дитсадку і застав дітей без нагляду, а директора і виховательку дитсадка — сплячої в п’яному вигляді на дитячому ліжечку. Видно, що в ігровій кімнаті при цьому безлад, а діти засмучені. При цьому, за словами батьків, вхід в дитсадок був відкритий, чоловік вільно увійшов до приміщення.

Чоловік звернувся в поліцію і працівники відділу у справах неповнолітніх прийшли в сад і провели з вихователькою бесіду.

У поліції Єкатеринбурга ведуть перевірку. Власницю ІП вже оштрафували за ст. 20.21 КоАП РФ («Поява в громадських місцях у стані сп’яніння»). Батьки написали заяву в прокуратуру.

 

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