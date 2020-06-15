Нафта падає на новинах про спалах коронавіруса в Пекіні

Ринок нафти почав нову тиждень зниженням, слідуючи за фондовими індексами в Азії і ф’ючерсами на акції США.

На новинах про нову спалаху Covid-19 в Китаї та запровадження заходів «воєнного часу» в кількох районах Пекіна котирування сорту Brent просіли нижче позначки 38 доларів за барель.

На 10.55 мск контракти на серпень торгувалися в Лондоні за 37,7 долара за барель, втрачаючи 1,4%. Ф’ючерси на WTI впали на 2,5%, до 34,95 долара за барель, пише Finanz.ru.

Рубль на відкритті торгів Московської біржі оновив 2-тижневий мінімум, опускаючись до 70,6975 рубля за долар і 79,4050 рубля за євро.

Індекс валют EM втрачає 0,3% на тлі зростання долара на 0,4% по індексу Bloomberg, тоді як ринки акцій країн, що розвиваються просіли на 1,5% по індексу MSCI EM, а ф’ючерс на S&P знижується більш ніж на 2%, сигналізуючи про відкриття в мінус торгів на біржах США.

Інвесторів все більше турбує «ризик, що ми отримаємо другу хвилю в глобальному масштабі», каже головний інвестиційний директор AXA Investment Managers Кріс Игго: після зняття карантину зростання заражень фіксується в десятках американських штатах, включаючи Алабаму, Каліфорнію, Флориду і Північну Кароліну, а загальне число нових випадків в США за добу вперше з 2 травня перевищила 25 тисяч.

У Пекіні, де інфекції не було майже два місяці, за останні 4 дні зареєстровано 79 хворих Covid-19. В суботу, 13 червня, влада закрила оптовий ринок «Синьфади», який знаходиться в пекінському районі Фентай, після того, як у кількох його співробітників виявили коронавірус.

У місті Баодін, розташованому в 140 км від китайської столиці, запроваджені заходи воєнного стану з-за ризику вибухоподібного поширення епідемії. У місті з населенням 11,4 млн осіб встановлені контрольно-пропускні пункти, закриті школи та спортивні установи, відновлені масові перевірки температури в торгових центрах, супермаркетах і офісних будівлях.

В цілому за минулу добу в Китаї зафіксовано 49 нових випадків Covid-19, в тому числі 10 завезених і 39 місцевих. З них 36 — в Пекіні і 3 в провінції Хубей, яка була епіцентром вірусу під час фервальской спалаху.

Голова Національної комісії з охорони здоров’я, віце-прем’єр КНР Сун Чунлан заявив у понеділок про «високі ризики» другої хвилі загроз, пов’язаних з пекінським ринком, який в 20 разів більше «мокрого ринку» Уханя і де щодня продається кілька тисяч тонн фруктів, м’яса і овочів.