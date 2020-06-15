«Зеленський грає з вогнем»: пошук Трампом компромату на Байдена загострює ситуацію в Україні — The Washington Post

Прихильники президента США Дональда Трампа ризикують загострити і без того непросту політичну ситуацію в Києві, намагаючись знайти компромат на його суперника на президентських виборах, колишнього віце-президента Джо Байдена. При цьому експерти радять українському лідеру Володимиру Зеленському зберігати нейтралітет.

Про це пише The Washington Post.

Політична боротьба нв Україні завжди була сповнена змов, нечесних прийомів, а часом і погроз кримінального переслідування або навіть застосування насильства. Однак по мірі зростання напруженості у передвиборній гонці в США, вона може стати ще більш брудною і непередбачуваною.

Зараз український президент Володимир Зеленський опинився в ситуації з падінням свого рейтингу, масштабною економічною кризою, пандемією і застопорившимися реформами після втрати контролю над парламентом.

При цьому зусилля адміністрації американського лідера Дональда Трампа з пошуку в Україні компромату на конкурента на листопадових президентських виборах більше року підривали зусилля Зеленського.

Недавнім «політичним штормом» в Україні, зачепила як Зеленського, так і його попередника Петра Порошенка, також скористалися прихильники Трампа. Зокрема, проросійський депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких нібито зафіксовані телефонні розмови Порошенко і колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Незважаючи на те, що Порошенко назвав запис фальшивої, її автентичність не заперечували ні Байден, ні його помічники.

За словами Деркача, який у грудні минулого року зустрівся у Києві з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, аудіозаписи свідчать про корумпованість Байдена і зраду Порошенко. Однак, на думку експертів по боротьбі з корупцією і дезінформацією, запис не підтвердила ні того, ні іншого.

Тим не менш, після публікації аудіозаписів генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо державної зради і зловживанні владою. При цьому сам Порошенко відкинув звинувачення на свою адресу, які назвав «політичною кампанією проти нього».

У свою чергу, Зеленський неодноразово наполягав на тому, що хоче триматися подалі від американських політичних ігор, після того, як 25 липня 2019 року його телефонна розмова з Трампом виявився приводом для спроби імпічменту глави Білого дому. Однак, схоже, український лідер знову опинився в подібній ситуації.

Так, незважаючи на думку експертів про те, що записи провини Порошенко не доводять, Зеленський після їх публікації заявив, що обговорення екс-президента з Байденом звільнення прокурора, «кваліфікується як державна зрада», і закликав правоохоронні органи до дії.

Записи свідчать про те, що Байден закликав Порошенко звільнити генерального прокурора Віктора Шокіна, який розглядався як перешкоду на шляху боротьби з корупцією. Натомість Україна отримала $1 млрд. Однак сам Байден відкрито говорив про тиск на Шокіна в 2015 і 2016 роках з метою покласти край корупції в Україні.

Розслідування передбачуваної державної зради Порошенко є розплатою прихильників Трампа, які вже не перший рік намагаються експлуатувати політичні розбіжності нв Україні у своїх інтересах.

«Схоже, Зеленський грає з вогнем», — попередила аналітик по Україні з лондонського центру Chatham House Орися Луцевич, додавши, що глава держави зараз схильний діяти в інтересах Трампа.

Луцевич побачила в цій ситуації російський слід, визнавши, що Москва поверне «наївність» Зеленського проти України.

Аналітик компанії BlueBay Asset Management Тімоті Еш зазначив, що Зеленський, «здається, бере на себе невиправданий ризик, намагаючись сподобатися Трампу».

Він порадив президентові України зберігати нейтральність, враховуючи рейтинг Трампа в США.

Сам Зеленський заперечує, що в ході американської передвиборчої гонки встає на бік одного з кандидатів, заявляючи, що його країна «користується двопартійної підтримкою в США, як в конгресі, так і в сенаті».

Разом з тим, перевірка архівних справ української прокуратури не виявила порушень з боку Хантера Байдена, за словами колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапки, що її ініціював. Він також визнав переслідування Порошенко політично мотивованим.

При цьому заклик Зеленського до звільнення Рябошапки похитнув довіру до його адміністрації українських активістів і західних чиновників.