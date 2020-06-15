Як кашкет Гітлера опинилася в храмі Перемоги в Москві

Як все насправді було. Люди, обурені кашкетом Гітлера в комплексі храму Перемоги, просто не знають історію. Кашкет ця непроста, намолена, вона Гітлеру приносила успіх.

Про це розповів сьогодні у Фейсбуці російський соціолог і політолог Ігор Эйдман.

У найважчий час, коли німці вийшли до Волги, Штірліц спер кашкет у Гітлера і відправив з пастором Шлагом на лижах в Москву. Той її прямо замість лижної шапочки наділ, тому його ні кулі, ні снаряди не брали, коли через фронт переходив.

Гітлер скаженів, кричав на всю рейхсканцелярію, мовляв, народ зовсім від рук відбився, у фюрера свого серед білого дня кашкета тирить. Однак криком справі не допоможеш, — кашкет-то уже в Москві. Загалом, залишила Гітлера після цього удача, він війну і програв.

Потім Сталін став кашкет нишком одягати. Від неї йому фарт і пішов, півсвіту вдалося захопити.

Хрущов-дурник про кашкет нічого не знав. Десь вона в підвалі на сталінській ближньої дачі припадала пилом.

А Путіну пощастило. Полковник Гундяєв своїми молитвами священномученика Берію воскресив. Той за старими чекістським картками знайшов кашкет і нового вождя подарував.

Президент зрадів, побіг до дзеркала. Тільки одягнув раритет на довбешку — відразу Крымнаш, ще раз надів — Сириянаш, будь ласка, розпишіться в отриманні.

Але потім — біда, кашкет перестала працювати, ну і фарт відразу зник. Путін засмутився, зажурений, за прикладом першого фуражковладельца сховався в бункері. Сидить там, плаче від злості, — стільки ще захопити хочеться.

Тут Берія з Гундяем підказали йому, як фарт повернути. Треба в честь кашкета спорудити храм, аби вона змилостивилась і удачу повернула…

На знімку воскреслий Берія (не фотошоп) скромно причаївся серед гостей у Храмі Святої Кашкета Гітлера. 🙂

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Заступник міністра оборони Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) Тимур Іванов 14 червня в ефірі телеканалу «Зірка», присвяченому відкриттю храму Збройних сил в Підмосков’ї, розповів про меморіальному комплексі «Дорога пам’яті», де зберігаються справжні реліквії», в тому числі речі Адольфа Гітлера.

Іванов сказав, що в комплексі застосували спеціальні системи очищення повітря, які зараз встановлюються у всіх сучасних музеях, щоб не пошкодити експонати, особливо дорогі. Це стосується ікон, які знаходяться в головному храмі ЗС РФ.

«Також такі установки знаходяться в самій «Дорогою пам’яті», оскільки там знаходяться справжні реліквії. Там є унікальні речі, аж до костюма Гітлера, який зберігся досі, там є кашкет Гітлера. Там є унікальні експонати, які раніше ніде не виставлялися», — сказав він. Меморіальний комплекс знаходиться на території головного храму ЗС РФ.

Про словах Іванова написав 14 червня Znak.com і до 16:10 того ж дня отримав роз’яснення від прес-служби Міноборони РФ, що заступник міністра оборони не називав речі Гітлера «реліквіями», так як реліквії — це те, що гідно поклоніння.

«Заступник міністра сказав, що в меморіальному комплексі будуть реліквії і унікальні речі, в тому числі костюм Гітлера. Костюм Гітлера — це унікальна річ, але, звичайно, не реліквія».