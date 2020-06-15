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Фото дня: поліцейський завдає удар ногою в голову учаснику акції протесту

15.06.2020

У мережі показали кадр, на якому видно, як поліцейський б’є ногою активіста під час зіткнень у Києві в понеділок, 15 червня, біля Шевченківського суду, де розглядають справу одеського активіста Сергія Стерненко, якого підозрюють у скоєнні вбивства і незаконному носінні холодної зброї.

Фото опублікували в мережі.

Якщо придивитися, то кадр, який вдалося зловити, дуже сильно нагадує горезвісні побиття людей під час Революції Гідності в 2014 році.

Оцінку цьому «вчинку» поліцейського повинні негайно надати правоохоронні органи.

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