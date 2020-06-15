Розшукуваного Інтерполом наркокур’єра зі справи про 400 кіло кокаїну позбавили статусу біженця в Україні

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення про поновлення статусу біженця в Україні громадянина Російської Федерації Олександра Кузнєцова, який за ініціативою правоохоронців північного сусіда оголошений в міжнародний розшук за організацію міжнародного наркотрафіку та притягається до відповідальности за аналогічні звитяги на теренах нашої держави.

Відповідну постанову 3 червня 2020 року ухвалила колегія у складі головуючого-доповідача Яні Глущенко та суддів — учасників колегії Володимира Мельничука та Олені Пилипенко.

Кузнєцов — один з провідних героїв детективної саги річної давнини про викриття спроби налагодження через територію України контрабанди наркотиків з Латинської Америки (детально з її героями та подробицями можна ознайомитися на сторінках Dетектив-Info у розслідуванні «Біла доріжка для кур’єра»).

Влітку 2019 року правоохоронці відзвітували про його затримання в складі групи наркокур’єрів та вилучення близько 400 кілограмів кокаїну. Разом з іншими достойниками Олександру Юрійовичу було оголошено про підозру в організації транспортування та реалізації зілля» (ч. 3 ст. 307 КК України).

Наразі, як зазначалося на сторінках Dетектив-Info, слідство у справі триває. Сам Кузнєцов очікує його результатів на волі (в певнйи проміжок годині адвокати росіянина домоглися скасування йому повідомлення про підозру, альо в апеляційній інстанції це рішення не встояло).

З судових матеріалів випливає, що до України Олександр Юрійович прибув на початку липня 2017 року рейсом №757, що прямував авіасполученням «Тбілісі — Київ». На тій годину за підозрою в організації контрабанди наркотиків на території Російської Федерації (ч. 2 ст. 30 ч. 5 вт.228-1 КК РФ) Кузнєцов перебував у міжнародному розшуку та був затриманий вітчизняними правоохоронцями.

Влада «північного сусіда» домагалася його екстрадиції для притягнення до відповідальності. 18 жовтня 2017 року заступник генпрокурора Євген Єнін виніс постанову про видачу Кузнєцова до РФ, однак згодом це рішення скасували через суд за відсутності будь-якого спротиву з боку відповідальніх представників та керівніцтва прокуратури Київської області. Подейкували, що така «зговірливість» могла коштувати наркокур’єру близько 300 тис. дол.

Зрештою, видача Кузнєцова остаточно «загальмувала», коли 17 серпня 2018 року йому було визнано біженцем в Україні. Питанням позбавлення цього статусу Олександра Юрійовича вітчизняні можновладці почали опікуватися невдовзі після його затримання в історії вагою в майже півтони «колумбійського кокаїну» в Києві. «Міграційникам» відкрилися очі на ті, що раніше Кузнєцов попросив притулку на українській землі виключно для того, аби уникнути екстрадиції до РФ. Як наслідок, 28 серпня 2019 року достойника було позбавлено статусу біженця «у зв’язку з тім, що він займається діяльністю, що становить загрозу громадському порядку та здоров’ю населення України».

Кузнєцов оскаржив це рішення — 24 грудня 2019 року на його бік стала суддя Окружного адміністративного суду Києва Наталія Шевченко. Її ухвалою повернули росіянину біженство, але незгоду з цим фактом висловили в Нацполіції та ДМСУ. 3 червня 2020 року рішення ОАСК «поламала» «апеляшка». Втім, судова суперечка з приводу біженства Олександра Кузнєцова продовжується — згідно відомостям порталу «Судова влада» росіянин, який на території двох країн притягується до відповідальності за масштабну контрабанду наркотиків, подавши касацію.