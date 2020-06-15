За підозрою у стрільбі по поліцейським затриманий уродженець Інгушетії

Про це з посиланням на джерело повідомляє агентство Інтерфакс. Співрозмовник агентства назвав ім’я людини, мова йде про Ратмире Галаеве.

Раніше він не потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Тепер молодої людини будуть перевіряти на причетність до особливо тяжких злочинів, — повідомляє Інтерфакс.

Стрілянина на Ленінському проспекті сталася сьогодні ввечері. За даними МВС, перехожий поранив поліцейських, які перевіряли документи у таксиста. Силовики, як кажуть у поліції, стали стріляти у відповідь.

За даними джерела ТАСС, у нападника був травматичний пістолет Т-12 словацького виробництва. Агентство зазначає, що це один з найбільш потужних травматичних пістолетів, які зараз легально можна купити в Росії.