Ученые нашли «переключатель», с помощью которого можно отправить человека в «спячку»

В ходе исследования мозга мышей ученые обнаружили специальные нейроны, позволяющие отправить животных в спячку, теперь исследователи надеются, что им удастся найти аналогичные нейроны и у людей, что позволит погрузить в анабиоз первых колонистов Марса.

Об этом сообщает «Популярная механика».

Когда животные впадают в спячку, физиологическая активность их организмов снижается: температура тела падает, а метаболизм замедляется — низкая температура тела сохраняет энергию, а заторможенный обмен веществ позволяет не умереть без еды в течении нескольких месяцев.

Ученые уже знали, что за гибернацию отвечает именно головной мозг, но в новых исследованиях были найдены нейроны, запускающие процесс спячки и выводящие из него.

Спячка окажется очень полезной для сферы здравоохранения — она поможет организму человека пережить некоторые болезни, в том числе смертельные, а также тяжелые, несовместимые с жизнью, травмы.

Не стоит забывать и о космических путешествиях. Например, путь с Земли до Марса занимает минимум 210 дней (семь месяцев), в течение которых людям не только нечем заняться. Им необходимо чем-то питаться, а 7-месячный запас обезвоженной еды на одного человека весит около 14 килограмм. То есть спячка одного человека позволит взять на Марс «дополнительные» 98 кг груза.

Понимание того, как мозг животного отправляет его в спячку, — отправная точка, момент, когда фантастика начинает становиться реальностью. Если, конечно, получится «научить» этому трюку мозг человека (или заставить).

В другом независимом от первого исследовании ученые определили нейроны, которые были активированы в гипоталамусе в процессе перехода в состояние оцепенения, и реактивировали их — мыши снова заснули, едва выйдя из спячки, достигнув нормальной температуры тела. То есть стимуляция нейронов запускает оцепенение, а их блокировка нарушает нормальный цикл перехода в спячку, не давая животному заснуть.

«Результаты двух исследований, в ходе которых использовались разные подходы, усиливают друг друга», — пишут неврологи Клиффорд Б. Сапер и Наталья Л.С. Мачадо в своей статье с оценкой исследований.

: golos.ua