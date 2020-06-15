«Не віддавайте!»: українці звернулися з безкомпромісним вимогою до Зеленському

Жителі Закарпаття звернулися з безкомпромісним вимогою до президента України Володимиру Зеленському.

Вони просять не віддавати їх Угорщини, так як це призведе до розколу в країні, що буде нести загрозу національній цілісності України. Побоювання українців викликало рішення влади по-новому поділити область на райони і скоротити їх до п’яти, при цьому виділивши Берегівський район окремо.

За словами місцевих жителів в цьому районі зосереджена значна частина українських угорців, тому його назвали «угорським». Вони нагадують, що офіційний Будапешт, йдучи на поводу у московсько-кремлівської диктатури, провокує нестабільність в історично українському регіоні, а українські угорці майже 20 років намагаються створити окремий район на Закарпатті – Притиснянский, і якщо влада піде їм на поступки, то це загострить ситуацію не тільки в західному регіоні країни, але і в інших регіонах, де проживають національні меншини. Про этотм йдеться у листі громадських активістів і політичних діячів Закарпаття, передає ONLINE.UA.

Зокрема, на Закарпатті планують 13 районів скоротити до п’яти. Пропонується розбити Закарпатську область на Мукачівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський та Берегівський райони. Останній район назвали угорським, так як він може з’явитися на території нинішніх Берегівського та Виноградського району, де серед населення абсолютну більшість складають угорці. Тому українці просять Зеленського не допустити створення угорського району з центром в місті Берегове на Закарпатті.

На думку активістів, це може призвести до розпалювання антиукраїнської політики щодо розколу і поділу Української держави у майбутньому. «Вимагаємо від вищих посадових осіб та органів державної влади неухильно стоятиме на захисті національної безпеки і територіальної цілісності України», — йдеться у листі українців. Нагадаємо, всього в Україні зараз є 490 районів, їх хочуть скоротити до 129. Переважно в нових районах повинно проживати не менше 150 тисяч людей — це європейський стандарт. Зараз серед наявних районів існує велика диспропорція, яку хочуть виправити, щоб вони відповідали сучасним вимогам для організації ефективної місцевої влади. Наприклад, найменший район в Україні за кількістю населення – Поліський Київської області. Там проживає 5622 людей. У той же час найбільший – Харківський, там живе понад 182 тисячі осіб.