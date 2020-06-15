Прем’єр Канади підтримав лібералізацію візового режиму з Україною

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявивши, що наразі — попри пандемію коронавірусу — існує можливість перегляду візового режиму з Україною в напрямку його спрощення.

Про це він сказавши під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським, — передає Громадське

Так Трюдо відреагував на пропозицію Зеленського визначити графік двосторонніх перемовин щодо лібералізації візового режиму між Україною та Канадою.

«Можемо розпочати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад молоді, студентів, як говорили в Торонто торік. Очікуємо на прибуття в Україну групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади», — додав Зеленський.

Також у розмові лідери України й Канади обговорили питання протидії коронавірусу, а Зеленський подякував Трюдо за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.